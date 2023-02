¡Ya tiene todo listo! María Luisa Godoy impacta con cambio de look a días del Festival de Viña 2023

Faltan solo unos cuantos días para que inicie el esperado Festival de Viña 2023, y todos se encuentran afinando los últimos detalles para un evento inigualable. Esto incluye a sus animadores, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

La animadora ha dejado en claro que está muy emocionada y estará dándolo todo animando el certamen. El cual recordemos, cuenta con 6 noches llenas de artistas destacados, que iniciarán del domingo 19 al viernes 24 febrero.

En definitiva algo que siempre ha sido muy comentado durante este evento, es el aspecto de los animadores. De modo que los rostros de Canal 13 y TVN se han estado preparando con todo para lucir impecables frente a las cámaras, así lo demostró Godoy cuando sorprendió a todos apareciendo en televisión con un despampanante cambio de apariencia.

El gran cambio de María Luisa Godoy

Fue durante la primera aparición oficial de Simón Oliveros como notero del matinal ‘Buenos Días a Todo’ que la animadora apareció.

El nuevo integrante del matinal tuvo como misión acompañar a la animadora en su último día antes de emprender viaje a la Ciudad Jardín. Ambos se encontraron en el gimnasio donde entrena María Luisa Godoy.

Al momento de ser enfocada en la animadora del Festival de Viña 2023, dejó a todos con la boca abierta al ver el inesperado cambio en su cabello. Según consignó RadioActiva el notero comentó en primer lugar: «¡Estás muy rubia!».

«¿Te cuento la verdad? Me fui a hacer un poquito de iluminación y quedé más rubia… quedé como Checi, como Angélica Castro, como Bolocco Cecilia», detalló María Luisa.

«Fui a que me lo bajaran y me lo bajaron, ayer fui de nuevo, dije: estoy sigo súper rubia y me lo bajaron, este es el resultado. Imagínate como había quedado», detalló posteriormente.

«Era mucho más rubia, igual sigo rubia, no me hallo mucho», confesó finalmente.