¡Pamela Díaz está de vuelta! Ya tiene nuevo programa en televisión abierta

Ya ha pasado un tiempo bastante largo desde que vimos a Pamela Díaz en televisión abierta. Pues finalmente respecto a esto se abría confirmado una alegre noticia para sus seguidores.

Recordemos que ya pasarón varios meses desde que vimos a la Fiera siendo parte de un programa en la pantalla chica. Siendo su última participación, el estelar de baile de Canal 13, Aquí se Baila.

Si bien la vimos de invitada en el programa ‘¿Qué Dice Chile?’, conducido por Martín Cárcamo. La animadora no ha sido parte oficial de ningún programa como acostumbrabamos a verla anteriormente.

Sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado cuándo volverá Díaz a la televisión. Algo que finalmente se aclaró respecto a la pareja de Jean Philippe Cretton.

Pamela Díaz vuelve a la televisión

La animadora, confesó a través de sus redes sociales que se encontraba en medio de un nuevo proyecto para CHV. Tratándose del programa ‘Terrazas Stones’, el cual contará con un formato de conversación. Aquí la Fiera estará junto a diferentes rostros del espectáculo nacional, de los cuales no se sabe mayor información.

Según lo consignado por ‘El Filtrador’, el Área Comercial de la casa televisiva habría definido el debut del programa para el viernes en la madrugada. Justo después de ‘Podemos Hablar‘, conducido por Jean Philippe Cretton, y tendrá solamente 15 minutos de duración.

Y según un registro compartido por la animadora en su redes sociales, la primera invitada es la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo. En el registro compartido por un usuario de TikTok, Pamela Díaz señaló:

«Hoy día grabamos ‘Terrazas Stones’, hoy día viene la Chiqui, no la veo hace tiempo. Estoy acá en Chilevisión o Paramount, ya no sé qué cosa es… WarnerMedia no tengo idea… Plutón (refiriéndose a Pluto TV) no sé qué cosa es… no es Plutón es… bueno, da lo mismo».

Puedes ver el registro a continuación: