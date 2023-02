«Me da mucha pena»: Willy Geisse sobre la polémica de Tonka Tomicic y Parived

El pasado miércoles se habló nuevamente en el matinal de CHV sobre el escándalo que envuelve a la presentadora Tonka Tomicic. Aquí Willy Geisse, entregó su punto de vista respecto a todo el asunto.

Durante varios días, el tema central de varios programas ha sido Tonka Tomicic, en primer lugar por lo ocurrido con el caso ‘Relojes VIP’ y posteriormente por su declaración en vivo al respecto.

Ambos hechos han desatado diferentes reacciones de parte de varios rostros de la televisión. Sin duda algunos la han defendido, mientras que otros la creen prácticamente igual de culpable que su ex pareja.

En esta oportunidad fue durante el matinal conducido por Julio Cesar Rodríguez y Monserrat Alvárez, que una nueva voz se pronuncio respecto al caso. Se trata del ex panelista de farandula, Willy Geisse, quien en primer lugar señaló: «La conozco, no quiero decir que somos amigos. No quiero colgarme de una situación…«.

¿Qué dijo Willy Geisse sobre Tonka Tomicic?

Gisse quiso señalar desde un comienzo: «La admiro y la quiero mucho, pero todo lo que se ha dicho… estoy un poquito en shock, sobre todo por lo que contó Sergio Marabolí«, esto fue dicho luego de que el matinal emitiera un reportaje sobre la investigación que se esta llevando a cabo.

Durante este reportaje el periodista Marabolí aseguró: «Las figuras del mundo del espectáculo no lo van a decir, pero Parived se acercó a varias personas. A mucha gente la guió, a mucha gente le quitó plata, a mucha gente la embaucó. Pero nadie puede revelar nada, hasta que los antecedentes estén en la justicia«.

Posteriormente agregó: «Él siempre estuvo escondido, en las tinieblas (…) Cuando te veía, siempre te encontraba algo. Se pillaba a un famoso y le decía ‘oye, te noto un poco raro, ¿te pasa algo?’. Y cuando esa persona le respondía, ahí salía su personaje«.

Ahora, Willy Geisse no se quedó callado luego de ver lo que se expuso en el informe y quiso entregar su propio punto de vista.

«Hay muchas cosas que uno va hilando finito. Hay ciertas técnicas que a veces tienen los pastores o religiosos, como que te van envolviendo y te meten en algo que tú (no quieres). Por lo que dice Sergio, sumado a hechos que me ha tocado (presenciar), algo hay», señaló.

Geisse llegó a una solida conclusión al asegura: «Tonka, durante 20 años, durmió con el enemigo«.

«Pucha, ¿cómo no se dio cuenta antes? Tonka es una profesional admirable (…) y en este minuto está al borde del precipicio. Me parece súper injusto. Ella es una mujer trabajadora, buena persona, animalista. Entonces, que le haya salpicado (este tema) me da mucha pena», añadió finalmente.