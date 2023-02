¿Palito? Ignacia Michelson comparte especial mensaje con sensual tenida

Con más de 2.2 millones de seguidores tan solo en Instagram, Ignacia Michelson es sin duda una de las influencers chilenas que siempre deja la grande, pues se dedica a compartir picaronas fotitos en las que se luce posando ligera de ropa.

Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que la ex chica reality sacara suspiros con unas osadas postales en las que se aparece con un pequeño short de jeans, acompañado de un crop top con estampado de Metallica.

Pero esto no es todo, ya que Ignacia Michelson también escribió un particular mensaje que muchos pensaron se podría tratar de un palito. «No puedo vivir mucho tiempo con los seres humanos. Necesito un poco de soledad; necesito respirar».

Como era de esperar, de inmediato las alarmas saltaron sobre su relación con Marcianeke y si acaso algo había pasado entre ellos. Pero al parecer todo sigue bien entre los chiquillos, ya que en las últimas fotitos del cantante, le dejó unos emojis de corazón.

Junto con esto, Ignacia Michelson recibió más de 37 mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, los que no dudaron en asegurarle que cada día está más guapa y que no pueden más con sus fotitos.

«Diosaaa maximaaaa»; «Hermosa»; «Anoche soñé contigo»; «Que cuerpo tan bonito»; «Hermosa nacha»; «Que linda bandia»; «Eres muy linda»; «Muy hermosa»; «Nacha preciosa»; «Que sexy y sensual»; «Que hermosa y bella» y «Manso zapallo» es parte de lo que le escribieron.

Ignacia Michelson y su relación con Marcianeke

Por otro lado se debe mencionar que la chiquilla ha estado en el centro de la noticia por su relación con Marcianeke. Esto luego de que tiempo atrás asegurara que ya no pasaba nada con el cantante, junto al que se había mostrado muy cercana.

Aunque todo cambió para la alfombra roja de Premios MUSA, donde Ignacia Michelson sorprendió al aparecer junto al artista de 20 años.

En conversación con Radio ADN, la también DJ aseguró que «Pasa lo que pasa, estamos en buena onda, nos volvimos a hablar, bueno nunca dejamos de hablar en verdad, pero ahora nos volvimos a juntar, lo vine a acompañar a él».