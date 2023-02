«Fue una chimba»: Karol G sorprende con fotitos junto a Rihanna

La jornada de este domingo se vivió una nueva final del Super Bowl, donde sin duda que lo más esperado no resultó ser la final, sino que el show del medio tiempo de Rihanna, quien volvió a los escenarios tras años de ausencia con una presentación en la que incluso anunció su segundo embarazo.

Y una de las que llegó a ver el show de la oriunda de Barbados fue no otra que Karol G, la que disfrutó a lo grande, compartiendo varias historias del espectáculo. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que incluso pudo conocer a su ídola.

A través de Instagram, la Bichota compartió una serie de fotitos con Rihanna en las que se le puede ver bien abrazadas compartiendo en el backstage y un video donde se puede escuchar a la intérprete de ‘Bitch better have my money’ decir «esto es una chimba».

Karol G deja la grande con sus fotitos junto a Rihanna

«Como Fan, tengo que decir que este fue el HIGHLIGHT de mi vida entera!!! 🖤 Espero que cuando ustedes conozcan a sus ídolos, ellos sean tan increíbles como ella lo fue conmigo. TE AMO Rihanna», escribió Karol G junto a los registros.

Tal como se esperaba, al poco tiempo de compartir los registros, la colombiana recibió más de tres millones de me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en dejarle todo tipo de mensajes, vueltos locos por el inesperado encuentro e incluso algunos pidiendo una colaboración entre ambas.

«Sigue cumpliendo tus sueños nena»; «Dos Reinas juntas»; «Una chimba juntas»; «Las diosas del Olimpo juntas»; «Mis idolas máximas»; «La Riri: me chimba conocerte Karol»; «Y tú lo fuiste cuando yo te conocí»; «La mejor foto que nos regalaste»; «Me muero»; «Que gran sueño cumplido» y «Esto es demasiado» le escribieron a Karol G.