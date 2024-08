Karol G sorprende con el estreno de «Vivo por ella» junto a Andrea Bocelli

Como una grata sorpresa resultó para muchos el estreno de la nueva versión del éxito de Andrea Bocelli ‘Vivo por ella’. Solo que en esta ocasión en compañía de ni más ni menos que de Karol G.

Hay que recordar que la versión original se estrenó en 1996 y en español, el reconocido intérprete italiano estuvo acompañado por Marta Sánchez, convirtiéndose en uno de los himnos románticos más conocidos de ese momento.

Tras el sorpresivo estrenó de esta canción, la propia Karol G compartió el videoclip en su cuenta de Instagram, el que compartió con un emotivo mensaje en el que explica lo importante que significó para ella esta colaboración.

«‘Vivo por Ella’ junto a @andreabocelliofficial 🕊️ No puedo sentirme más agradecida por esta invitación y por tener la oportunidad de hacer cosas gigantes que jamás imaginé. ¡Gracias maestro por tus halagos a mi talento y a mi trabajo, QUÉ HONOR ser parte de este momento!», comenzó escribiendo la Bichota.

Siguiendo por esta línea, Karol G agregó: «Acabo de ver a mi mamá llorar sin consuelo cuando le di esta sorpresa y escuchó la canción. Te la dedico entera, enterita 🤍 No hay sensación más linda en esta vida que ver a los papás orgullosos de uno 💭✨ Familia, VIVO POR ELLA disponible ya».

Karol G se llenó de mensajes de felicitaciones

Como era de esperar, en cosa de minutos, Karol G recibió más de un millón de ‘me gusta’ y miles de comentarios de sus fanáticos, los que no dudaron en felicitarla por esta bella canción.

«Ese hombre tiene hermosa voz»; «No sabes como me emociona escuchar este duo»; «Que talento tiene esta mujer!!! Díganle que la admiro por todo el trabajo que hace y no para de aprender y demostrar… Una LATINA que está llegando muy lejos!!»; «Te felicito karol , me encanta la canción» y «Wow sin palabras eres grande mi karol» le dejaron.