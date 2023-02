Millaray Viera y su matrimonio con Álvaro López: «Fue la crónica de una muerte anunciada»

La noche de este domingo se emitió un el último capítulo de la nueva temporada de ‘Todo por ti’, donde la invitada fue no otra que Millaray Viera, quien homenajeó a su mamá, Mónica Aguirre, además de confesarse sobre su vida personal.

Es en este contexto que habló de su partida a México, donde conoció Álvaro López, vocalista de Los Bunkers, quien se convirtió en su primer esposo. «Duramos poco casados. Empecé con él a los 18, fue la crónica de una muerte anunciada, era muy chica», indicó la animadora, y recordó el impacto que sufrió al darse cuenta, con solo 20 años, que estaba embarazada.

«Cuando me enteré que iba a ser mamá se me vino el mundo encima por unos días. Era muy chica, no estaba en mis planes, estaba recién trabajando en México. Álvaro, en cambio, estaba feliz desde el primer día, decía que era una linda noticia y había que celebrar, y yo le decía ‘¿Pero qué vamos a celebrar?’», admitió Millaray Viera, añadiendo que inicialmente todos en su familia estaban más felices que ella.

«Yo no habría tenido guagua a los 21 si hubiera podido elegirlo. No es el escenario ideal. Y no siento culpa por eso, no tiene que ver con el amor inmenso que siento por mi hija. Yo trato de inculcarle que viaje, que viva primero», sostuvo, agregando que sus hijas Julieta y Celeste son actualmente lo más bello que tiene en su vida.

Millaray Viera y la muerte de su padre

Por otro lado, Millaray Viera recordó la muerte de su padre, Gervasio. «No es un tema fácil para mí. Hay gente que no entiende por qué no lo hablo públicamente, y es por eso, porque no me es fácil», admitió la animadora, junto con agregar que su madre siempre se preocupó de ayudar a que ella y sus tres hermanos no se vieran expuestos al dolor.

«Yo tenía tres años y no debería recordar nada, pero precisamente porque fueron épocas muy difíciles, tengo recuerdos de algunas cosas, sensaciones, emociones, cosas que sentía en mi entorno. Fue un tiempo muy difícil para mi familia en general, mi madre dos días antes de perder a mi padre perdió a mi abuela, de hecho mi padre murió el día de su funeral. Recuerdo haber tenido la sensación de ‘Aquí hay tristeza’. Pero mi mamá lograba abstraernos de eso y siempre tuvimos espacio para ser felices. Yo la veía triste cuando ella no se daba cuenta que la estábamos mirando, entonces mis recuerdos de infancia son de todas maneras muy lindos», señaló.