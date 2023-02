Festival de Viña 2023: Con esta rutina triunfó Rodrigo Villegas

Este miércoles se vive la cuarta jornada del Festival de Viña, en la cual los encargados de entretener al público fueron Fito Páez, Rodrigo Villegas y Rels B, en una noche enmarcada por los distintos estilos de artistas en presentarse.

Y luego del despertar del monstruo la noche anterior con su ex compañera de ‘Morandé con Compañía’ Belén Mora, los ojos estaban puestos en el humorista, esperando ver si correría con el mismo destino.

Resulta que muchos comenzaron a temer un posible fallo, debido a que el público estaba vuelto loco pidiendo por el regreso de Fito Páez, que la rompió con su show. Pero Rodrigo Villegas logró dar vuelta al público y conquistarlo con una rutina correcta y enfocada en distintas anécdotas de su vida personal.

El humorista al final se llevó todos los aplausos y el público no dudó en salir a pedir las gaviotas de plata y oro, las que tenían un significado aún más especial, ya que salió a dedicársela a su fallecido padre, pues en todo momento tuvo una fotito de él en su bolsillo.

La anécdota de Rodrigo Villegas que la rompió

Uno de los momentos que sacó carcajadas entre el público, es cuando confesó una divertida anécdota que le ocurrió en su debut en el Festival de Viña, esto luego de que lograra conocer a Olivia Newton-John, quien se presentó el mismo día que él.

«Dije ‘me quiero sacar una foto con ella’. Hablé con un productor y me dijo ‘claro, pasa’. Y me quedé en el pasillo esperando que pasara Olivia Newton-John con mi teléfono y de repente apareció Olivia Newton-John. Chiquitita» comenzó relatando.

Tras esto, Rodrigo Villegas señaló que «Yo dije ‘ahí viene’. Y ahí me acordé de mi mamá cuando me decía ‘estudia, hue…, estudia’. No sabía como chu… decirle: ‘Olivia una fotito’. Pero en inglés poh, hue…», pasando a mostrar la postal que se tomó mientras ella pasaba por el pasillo, ya que no logró dirigirle la palabra.