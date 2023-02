Pamela Leiva rompe el silencio: «Nunca llamé para pedir la cabeza del Kiwi»

El éxito de Pamela Leiva en el Festival de Viña lamentablemente se vio empañado luego de que protagonizara un incómodo momento con el Kiwi, ya que el notero de TVN intentó besarla sin su consentimiento en medio de un despacho.

A partir de esta situación, es que desde la señal estatal compartieron un comunicado durante la jornada de este miércoles, afirmando que habían decidido despedir al comunicador de sus funciones como notero en los días que quedan del evento.

Como era de esperar, este se convirtió en uno de los temas más comentados, por lo que la propia Pamela Leiva quiso romper el silencio sobre el despido de Kiwi. Revelando lo que le dijeron en la llamada que mantuvo con TVN.

Pamela Leiva y el despido de Kiwi

Por medio de un live en Instagram, la chiquilla señaló que «Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar, nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del Kiwi. La decisión que tomaron por parte de TVN fue una decisión que tomaron ellos».

«Hoy (miércoles) sí recibo un llamado de teléfono de TVN donde ellos me piden disculpas. Yo también entiendo que para todos fue algo sorpresivo y que nadie se lo esperaba. Ellos no sabían lo que iba a ocurrir y también lo entiendo. Yo les agradecí que me hayan llamado y les expliqué que no quería que eso empañara y que eso fuera la noticia, por lo tanto no le di más energía de la necesaria para mí en ese momento» continuó.

Siguiendo por esta línea, Pamela Leiva indicó que «Les dije que entendía, que lamentaba mucho que hayan despedido al Kiwi, que no me alegraba con una noticia como esa, pero son decisiones que toman ellos y yo no me puedo hacer cargo por decisiones que toman otras personas».

Por otro lado, la humorista confesó cómo se sintió en ese minuto. «A mí en el momento sí me dio rabia, me sentí incómoda, no lo esperaba. Pero en ese microsegundo dije ‘¿que hago? Donde me agarra, me echo para atrás, y digo… chucha… ¿qué hago? tuve muchas ganas de irme, pero no quiero que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No me esperaba algo así. No quiero que esto sea la noticia».

«Dije ‘esto no me va a venir a cagar mi noche y decidí bloquearlo y seguí para adelante con el móvil y hablando con los chiquillos del matinal de TVN», señaló Pamela Leiva, junto con lamentar. «Qué lata hacer una noticia por esto. No quería, no tenía ganas, me da mucha lata, pero sigámonos educando. Este tipo de actos son los que tenemos que erradicar. Hay que respetar».