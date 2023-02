«Estamos súper volás»: el particular momento que vivió Carla Jara en despacho desde Reñaca

Carla Jara comentó hace un par de días que por la época festivalera de Viña del Mar, estaría apoyando en terreno al programa de TV+ llamado «Sígueme y Te Sigo».

Fue en ese contexto donde la ex chica Mekano fue sorprendida por una sincera veraneante. Todo a través de las pantallas del canal antes mencionado y desde la playa de Reñaca.

La sincera respuesta de una chiquilla a Carla Jara

«Hola mis bellezas!!!! Les cuento que estaré desde mañana en Viña para mostrarle todo lo que está pasando por estos lados!!!! Los espero mañana en @siguemeytesigotvmas», señaló Carla Jara.

Asimismo, fue en una de sus primeras apariciones en Sígueme y Te Sigo. La también actriz decidió revisar como estaba el ánimo de la gente en la Quinta Región.

«… pero igual hay personas tomando sol, me voy a acercar aquí a algunas amigas a ver si quieren conversar conmigo», comenzó diciendo Carla Jara, antes de acercarse a unas jóvenes, quienes estaban disfrutando el solcito de Viña del Mar.

«Hola chiquillas, ¿cómo están?», preguntó la comunicadora para comenzar antes de recibir una curiosa respuesta.

«Estamos súper volás», contestó la chiquilla sorprendiendo a Carla Jara, quien reaccionó diciendo: «Noo… ya, entonces no. Me alejo mejor. Me alejo porque podemos correr peligro. Estaban muy relajadas las chiquillas ahí, queríane estar…», expresó antes de encontrar personas para entrevistar en la arena de Reñaca.

Cabe señalar que el momento fue rescatado por la cuenta, «OjoalaTele», recibiendo varios tipos de reacciones. «Desde Shaturno, adelante estudio»; «La sinceridad ante todo»; «Peligro de que la entrevista se extienda sin razón y con mucha risa»; «El peligro: comerse un bajón de 3 completos», escribieron algunos de los ocurrentes cibernautas.

Recordemos que la época festivalera está recién comenzando. Hoy incia el Festival de VIña del Mar con las presentaciones de Karol G, Paloma Mami y Pamela Leiva.