La emocionante relación entre Ingrid Cruz y reconocida animadora: «Leal hasta la médula»

La noche del pasado viernes se emitió una nueva edición del programa Only Fama por las pantallas de Mega. Una de las personas invitadas al estelar fue la actriz, Ingrid Cruz, quien habló de todo y valoró su profunda amistad con una reconocida animadora.

Y es que la actriz se emocionó al hablar de su cercana relación con nada más ni nada menos que Francisca Garcia-Huidobro, animadora del programa de Mega.

La animadora comenzó diciendo que «la primera persona que caminó conmigo, la primera vez que caminé en ese momento fue ella». García- Huidobro se refería al periodo en que sufrió de una falla multisistémica que la tuvo hospitalizada, y donde Cruz fue un pilar fundamental en la recuperación.

Sobre lo mismo, García-Huidobro agregó que «y en un momento, claro, como que vio y me soltó y se empezaba a cag… de la risa. Pero es una persona que yo no sé, de pensar que le pasé algo, no. No puedo sin ella, no puedo».

Los dichos de Ingrid Cruz sobre su amistad con la animadora

Tras una vuelta de comerciales, la actriz se encontraba sentada en el set del programa junto a la pareja de animadores: José Antonio Neme y la mismísima Fran García-Huidobro, a quien no dudó en expresarle su amor. «Ella lo sabe, se lo digo cada cierto tiempo, nos declaramos nuestro amor», comenzó relatando la actriz.

«La Fran sabe, sabe que es mi hermana, somos muy distintas, y eso es lo que nos hace complementarnos mucho. Nos retribuimos», agregó Ingrid Cruz al referirse a su relación con la animadora.

En la misma línea, destacó el profundo sentido del humor de la García-Huidobro. Ante esto, la actriz comentó que ella es de «un humor maravilloso, pero yo creo que el gran don que tiene la Fran es la lealtad, es leal hasta la médula».