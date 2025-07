Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Cobrar no sé cuánta plata y se aprovechan»

Han pasado poco más de cuatro meses desde que Tommy Rey, el querido ícono de la cumbia chilena, falleció a los 80 años producto de un infarto. Su partida dejó un vacío gigante en la música tropical y un dolor que aún sigue presente en el corazón de mucho. Especialmente en el de su viuda, Gloria Sáez, quien hasta ahora se había mantenido en silencio.

Recordemos que el artista falleció el 26 de enero en su casa en Reñaca, acompañado por su esposa. Su muerte provocó un gran impacto y múltiples despedidas en distintos rincones de Santiago, con homenajes y muestras de cariño que se multiplicaron por todo Chile.

Desde aquella fecha, Sáez se había mantenido en silencio, evitando dar declaraciones al respecto. Sin embargo, la viuda rompió su silencio en una reciente entrevista con La Tercera. Ahí la mujer declaró que ella es la dueña de la marca Tommy Rey, por lo que cualquier actividad que involucre el nombre de su marido tiene que pasar por su aprobación.

Con el fallecimiento de Tommy Rey, quedó atrás el nombre del histórico grupo de cumbia la Sonora Palacios, conjunto que cambió su nombre a La Gran Sonora de Todos.

El malestar de Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey

Pero eso no fue todo. En entrevista con La Tercera, Gloria Sáez no se guardó nada y lanzó una crítica directa a algunos artistas y productores que, según ella, se estarían colgando del nombre del fallecido cantante.

«Me molesta mucho que muchos se están aprovechando en este momento de su nombre. Porque hacer un homenaje no es cobrar no sé cuánta plata por el evento y aprovecharse», afirmó la mujer.

Y es que, según cuenta, ha visto varios afiches de espectáculos donde el nombre de Tommy Rey aparece en grande, pero no es un homenaje real, sino una forma de vender entradas. «Eso no es un homenaje. No es justo que pongan su nombre arriba y el del artista que se presenta, bien chiquitito abajo», agregó la viuda.

Incluso recordó un caso del que se percató recientemente. «Vi un cartel enorme en el casino Marina del Sol, en Osorno. Decía ‘Tommy Rey’ arriba, y abajo el nombre de un imitador. No corresponde. Y no es que me lo contaron, yo lo vi», recalcó Sáez.

Eso sí, la viuda de Tommy Rey también valoró algunos gestos que sí le parecieron respetuosos, como el tributo realizado por el cantante Leonardo Soto en el Gran Arena Monticello, que contó con su aprobación y fue, según ella, “algo distinto”.

Por otra parte, Gloria Sáez confesó que esta situación la ha afectado profundamente a nivel emocional y físico. «No he estado bien con esto, me escriben, me mandan fotos de todos los que están usando el nombre de Tommy Rey para trabajar… me pongo nerviosa», cerró la mujer.