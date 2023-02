Karen Bejarano y su mensaje previo a la gala: «Aprendí a no tomarme nada personal»

Estamos a solo unas horas de vivir una nueva edición de la Gala de Viña, donde Karen Bejarano es una de las famosillas elegidas para caminar por la ahora alfombra verde, lo que ya ha hecho en varias oportunidades con resultados diferentes.

Y es que previo a su nueva participación, la ex chica Mekano decidió hacer una reflexión, además de un repaso de lo que han sido sus looks anteriores y cómo ha ido aprendiendo con el paso del tiempo.

Resulta que a través de su cuenta de Instagram, Karen Bejarano compartió tres fotos de sus distintos pasos, de los cuales solo uno resultó ser aprobado por el público, mientras que los demás se llenaron de críticas y memes.

El mensaje de Karen Bejarano

Para comenzar, la influencer señaló que ya no le toma importancia a los comentarios negativos que recibe. «He pasado por la alfombra roja de la gala de viña muchas veces (solo con el primer look me fue bien)».

«Así que voy con mucha tranquilidad, ya que si no gusta… NO PASA NADA!! 😂😂😂 Ya fui una Monster High y morí de risa con todos los memes 😂 Lejos de sentirme mal, me hicieron la noche riéndose de mi» agregó Karen Bejarano. Junto con señalar que «Con los años aprendí a no tomarme nada personal y a jugar con este tipo de eventos».

Para cerrar su mensaje, aprovechó de adelantar un poquito sobre lo que se tratará su nuevo look en la gala. «hoy mi inspiración es el MAR 🌊😌 Mi lugar favorito de la naturaleza, donde me siento en paz y donde quiero que estén mis cenizas cuando ya no respire más».

«Estoy segura que el trabajo que hemos hecho con el equipo, más allá de que guste o no, me representa en un 100% No busco agradar, ser meme o deslumbrar… solo busco por esta noche sentirme como el mar 🌊😌», cerró Karen Bejarano.