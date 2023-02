«¡Ahí no es!»: Pololo de Kel Calderón se llena de críticas por su mala actitud con ella

La influencer Kel Calderón suele mantenerse bien activa en sus distintas redes sociales, donde sube publicaciones bien seguido, además de interactuar con los internautas la mayoría del tiempo. Los cuales no son una cantidad nada menor, puesto que la joven posee ni más ni menos que 1.8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Bajo este contexto, la hija de Raquel Argandoña este 14 de febrero no se quedó atrás y nuevamente usó sus redes para festejar por partida doble, ya que no solamente era el Día del Amor, sino que también su cumpleaños.

Es por este motivo, que no podía dejar pasar la oportunidad de estar junto a su pololo, Renzo Tissinetti, con el cual subió una serie de registros, siendo el último de ellos el que más llamó la atención, debido a un divertido momento protagonizado por los tortolitos.

En dicho video, se puede apreciar que Kel Calderón le dice a su pareja que pose frente las cámaras, donde también le insiste que agarre un globo con la forma de corazón, para así subirlo a la web.

Pero seguramente la influencer no esperaba la potente respuesta de Renzo, quien no escatimó en decir: «No para Instagram no, ni cag… ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió», a modo de talla.

La ola de comentarios y reacciones

Tras la mencionada situación, los seguidores de la retoña de Raquel Argandoña no tardaron en llenar de comentarios la publicación, donde se hicieron notar fuertemente las críticas hacia el pololo por su supuesta mala actitud.

«Qué lata la actitud del tipo, quedó como petulante», «Es todo… Lo que está mal», «Oye que amoroso tu pololo , si es así en un día ‘normal’ no me quiero imaginar cuando anda enojado», «Querida Kel… ahí no es!», fueron parte de las reacciones que recibió.