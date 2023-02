El drástico motivo por el que conocida participante se baja de «Aquí se baila»

Hace poco se terminaron de confirmar todos los rostros que serán parte de la nueva temporada de ‘Aquí se baila’, de modo que Canal 13 publicó un listado de todos los participantes. Sin embargo, algo que llamó la atención de todos respecto a este, fue la falta de un nombre anteriormente confirmado.

La persona que se habría visto forzada a salir del programa antes de que iniciara, es la ex Miss Chile, Daniela Nicolás. Quién hizo más que oficial la noticia con un lamentable mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

¿Por qué Daniela Nicolás se baja de «Aquí se baila»?

La modela partió escribiendo «Ya que ha salido en algunos medios de comunicación y he recibido mensajes preguntando qué pasó, aquí les cuento todo…».

Continúo haciendo gran énfasis en lo emocionada que estaba por participar. Señalando que siempre fue parte de sus metas ser parte de este programa: «El año pasado me llamaron pero no pude estar y este año era el momento!!!! Acepté súper emocionada y al mismo tiempo ansiosa porque era un gran desafío para mí«.

«El lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla pero nada grave, así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward -que está con nosotros en todos los ensayos- para que me revisara». Explicó respecto a cómo inició el malestar durante los ensayos.

Continúo señalando: «Hasta ahora nada grave, pero como Dieguito además de bailarín es enfermero me dijo que aquí no teníamos tiempo que perder porque es baile de alto rendimiento así que me aconseja que exagere y fuera a urgencia. Fui y no me encontraron nada así que seguimos ensayando pero cuidándome«.

«Pero el jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave«, aseguró.

«No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia«, explicó Daniela Nicolás en la publicación.

«Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa», lamentó.

Finalmente la estudiante de periodismo, dejó en claro que se está cuidando mucho. Además aseguró que en el momento recibió el apoyo de todos sus compañeros y de la producción.