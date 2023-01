Coté López cuenta la firme de su rechazo a la Gala del Festival de Viña

Durante los últimos días se comenzaron a entregar nuevos detalles de lo que será la gala del Festival de Viña de este año. Pues se decidió por hacer un evento con una temática medioambiental, reciclable y sin cena para los invitados, que serán mucho menos que en otras ocasiones.

Aunque aún no se conoce oficialmente la lista, comenzaron a filtrarse varios de los posibles nombres que pasarían por la alfombra roja. Y una de las famosillas que recibió la tan preciada invitación es ni más ni menos que Coté López, pero para sorpresa de varios, rechazó la invitación.

¿Por qué Coté López rechazó la gala del Festival de Viña?

Resulta que todo surgió cuando la empresaria hizo una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, instancia en la que una de sus seguidoras le consultó si acaso había recibido una entrada para asistir al evento.

«¿Te invitaron a la gala de Viña?» Es el mensaje que le enviaron, frente a lo cual Coté López señaló que «Sí! Muy agradecida».

Aunque tras esto, la también escritora mencionó que «pero me acabo de enterar por el diario que es con vestido reciclado y no sé qué… aunque estoy hiper a favor del reciclado y cuidar el mundo, la verdad siento que es para que no se vea feo hacer la gala (por las lucas)».

«Falta un mes. ¿De dónde saco un vestido así? No me quiero estresar, ni calentar la cabeza. Así que no iré», continuó explicando Coté López sobre su decisión.

Tras esto, otra de sus fanáticas le escribió que «puedes usar un vestido que ya esté en tu closet. Leí que también servía que fuera segundo uso».

Por lo mismo que, Coté López subió un pantallazo con los requisitos que se pidieron para asistir a la gala. «Por ejemplo, el vestuario que se utilice tiene que ir acorde con la sustentabilidad: tener calificación cero de huella de carbono y no dañar el medioambiente. Además, deben ser reciclables y que se puedan reutilizar».