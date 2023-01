Con torta «pipa»: La llamativa celebración del cumpleaños 21 de Marcianeke

El pasado miércoles 11 de enero, el artista nacional Marcianeke celebró sus 21 años con todo. Una fecha especial en la que contó con globos, regalos y con la presencia durante todo el festejo de la marca Gucci, que al parecer es una de sus favoritas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su llamativa y peculiar torta. La cual, tenía una temática del género urbano y de marcianos, en la que que incluso se podía fumar a través de ella.

Matías Muñoz, como dice su nombre real, también ha estado compartiendo y recibiendo distintos saludos. Entre las felicitaciones de todos sus amigos, quienes le han expresado todo su cariño en una nueva vuelta al sol, también descantan los de otros personajes dentro del mundo del espectáculo.

Entre ellos, se encuentra la de su íntima amiga, la ex chica reality Ignacia Michelson. Con la cual diferentes copuchas aseguraban que tenían una relación amorosa. En este sentido, la influencer le escribió un coqueto mensaje: “Pórtate como se debe, pésimo”.

Pero eso no es todo, puesto que luego utilizó su cuenta de Instagram para mostrar más detalles de su cumpleaños número 21, donde figuras de farandulandia como Adriana Barrientos y la cantante Karen Bejarano, no demoraron nada en llenarlo de felicitaciones junto al resto de seguidores.

Mira la llamativa y curiosa torta humeante

Marcianeke y su lucha con el Tussi

Con respecto al tema de las drogas y su constante lucha por dejarla, relató en Urbanos de TVN que debido a la depresión que sufría, él busco refugio en ellas. En esa línea, reveló que en ese momento creía, “que estaba bien, pero no era la forma, varios me aconsejaron y yo no los pescaba. De repente en esas hu… uno no pesca a nadie”.

A lo que agregó una profunda reflexión. “Es como enamorarse, porque la mina te hace sufrir y tú no te das cuenta de que te hizo mal, aunque te digan. Tienes que tocar fondo para recién darte cuenta”.

Para cerrar, señaló que ya cambió y busca crear música que hablen de otro tipo de cosas, asegurando que ya no hará canciones relacionadas con las adicciones y el consumo de droga. “Estamos volviendo a hacer temas de superación, hubo un tiempo que cantábamos de drogas, de recaídas emocionales, ahora estamos en eso de nuevo, así como cuando pegué. Ahora que estoy bien, estamos haciendo las cosas bien”, sentenció.