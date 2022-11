Francisco Kaminski y su regreso a la televisión: «Yo sabía a lo que iba»

Unas semanas atrás, la noticia en el mundo de la farándula fue la abrupta cancelación de ‘Me Late’ por parte de TV+, quienes decidieron reemplazarlo con otro espacio de farándula: ‘Sígueme y te sigo’, el cual está al mando de nuestro Francisco Kaminski.

Es en este contexto, que el locutor participó del último capítulo de ‘Podemos Hablar’, donde compartió con Daniela Aránguiz, Rodrigo Muñoz y Alison Mandel. Programa en el que se confesó sobre lo que ha sido esta primera semana en el aire.

Para comenzar, Francisco Kaminski relató: «Estamos ahí en la pantalla nuevamente, estuve ocho años esperando ese momento. Se hizo largo, pero contento porque es un bonito desafío, con hartos dimes y diretes». Junto con agregar que «he tenido una semana terrible, o sea, en realidad, no terrible, yo sabía a lo que iba».

Francisco Kaminski y las comparaciones con TV+

Por otro lado, nuestro Kami se refirió a las críticas recibidas con relación al nuevo programa, que reemplazó al querido espacio de farándula. «La gente de repente confunde cosas o términos. Siento que la audiencia de cierta manera, muchas veces, hay gente que nos culpa a nosotros de la salida del otro programa, siendo que no tenemos nada que ver».

Tras esto, le consultaron a Francisco Kaminski si son ciertos los rumores que ya estaban en conversación con otros rostros, antes del fin de Me Late. «Conmigo no, igual yo… somos compañeros de radio con el Huevo, trabajamos en el mismo holding, independiente de que sean diferentes radios. Yo le mande un mensaje, le conté lo que estaba sucediendo. Él también me dio su buena onda…».

Para cerrar, aseguró ser fan del extinto programa de farándula al mando de Daniel Fuenzalida. «No toma uno decisiones de lo que pasa en la industria», desmintiendo tener alguna relación con el fin del espacio.