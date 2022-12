Preocupación por último mensaje de Naya Fácil: «No se encuentra con su celular»

Sin duda que la polémica de los últimos días es la que ha protagonizado Naya Fácil, esto luego de que la chiquilla quedara con orden de detención, tras no presentarse a la audiencia en su contra por un denuncia en su contra desde la municipalidad de Caldera.

Todo comenzó en 2019, cuando aún no era tan conocida y se volvió viral en Twitter, tras subir un video en el que aparece mostrando los pechos y bajándose los pantalones al interior de la iglesia de San Vicente de Paul.

Es en este contexto que finalmente Naya Fácil decidió no aparecer en la audiencia, por lo que la fiscalía decidió poner una orden de arresto en su contra, así que desde ese momento que se encuentra prófuga, pasando de casa en casa, para evitar ser encontrada por Carabineros.

Así lo demostró en uno de sus últimos videos, donde afirmó que no podía entregarse. «Mucha gente me ha estado diciendo ‘pero Naya entrégate, entrégate’ y la cosa. No me puedo entregar, porque acabo de averiguar con alguien, un abogado que tengo y me está diciendo que si yo en este momento voy a entregarme me van a dejar meses ahí, hasta que se reprograme la otra cuestión (audiencia) que tengo en Caldera, entonces no puedo, que voy a hacer yo ahí encerrada, no puedo y en estas fechas».

El preocupante mensaje de Naya Fácil

Pese a esto, Naya Fácil ha estado más que activa en su cuenta de Instagram, subiendo distintas historias relacionadas con su rifa y los complejos momentos que ha vivido. Es más en uno de sus últimos posteos escribió: «Quiero subir mis historias en el super o manejando o en el mall» junto a un meme que subieron a Twitter.

Aunque en las últimas horas dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de que otra persona, quien podría ser su hermana, de acuerdo a las especulaciones, publicara un mensaje sobre el estado de la joven.

«Nayadeth no podrá subir historias hoy, ya que no se encuentra con su celular, estamos a la espera» comenzaron escribiendo. Junto con agregar que «Espero comprendan y le manden buena energía y ella no está pasando un buen momento».