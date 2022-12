«Hacen un canal inestable»: Daniel Fuenzalida comparó la salida de Más Vivi con la de Me late

A solo unos días de que se anunciara la cancelación de Más Vivi que nunca, Daniel Fuenzalida no se quiso guardar su opinión al respecto.

Fue en conversación exclusiva con Página 7 que el querido locutor de Radio Activa, expuso su opinión respecto a lo ocurrido con la nueva cancelación de TV+. «Me parece malo, porque cada programa que ha llegado a TV+ de alguna manera ha ido construyendo la marca, un público, un nicho. Además, a Vivi con este cambio de horario le había ido mejor», señaló.

Para él, al igual que para la mayoría de los espectadores, fue una completa sorpresa que dieran fin al programa conducido por Vivi Kreutzberger. «Por ese lado me pareció rara la medida, cuando ella venía bien y estaba repuntando en términos de rating», comentó.

El animador señaló que estos abruptos cambios terminan afectando de manera negativa al programa, ya que la audiencia no se termina de acostumbrar a los rostros del canal y terminan cambiando de canal «Hacen un canal inestable, que de alguna manera permita que el público se vaya fugando y yendo a la competencia«.

Daniel Fuenzalida compara el caso de Vivi con el de Me late

La comparación con lo ocurrido con Me late fue inevitable, así como lo hizo Daniel Valenzuela en su live de Instagram luego de que se anunciara el fin del programa. «Esto tiene su génesis desde Me Late, programa que le iba muy bien, pero el canal hizo una apuesta por programas que a mí me parecen que no iban a conectar con el público, absurdos».

Al igual que Velenzuela, el ex huevo señaló que esta cancelación de programas inició con el que fue su programa en TV+. «El canal venía haciendo las cosas muy bien 5 años, el único que todo su contenido era con producciones externas, un muy buen modelo de negocios«, analizó.

La voz de ‘Central RadioActiva’, mencionó además que los problemas comenzaron cuando se realizó un cambio en producción, «Con la llegada del gerente de Producción hace un año más o menos, se empezó a modificar esto y el primer damnificado fue Me late (…) y ahora lo de la Vivi«.

En esta línea Daniel mencionó que no le parecía extraño que estos dos programas no fueran los únicos dos afectados y posiblemente cancelados. «Ese modelo de negocios ya cambió para el canal, por lo que no me extrañaría en un futuro que también sacaran del aire a Milf o al pollo Valdivia con el Toc Show, que son los que van quedando con productora externa».