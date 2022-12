Diana Bolocco tras polémicos comentarios de Cecilia: «Ella solita lo dijo»

La noche de este martes se emitió un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, el que marcó el regreso a la televisión de Diana Bolocco, quien se confesó sobre su comentada salida de Mucho Gusto, además de diferentes aspectos de su vida personal.

Es en este contexto que uno de los primeros temas que comentó es la polémica protagonizada por su hermana Cecilia hace solo unas semanas, esto luego de que en medio de una transmisión en vivo, una usuaria le pidiera tallas más grandes para su línea de ropa.

«Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor. Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan grande no» señaló en su momento la ex Miss Universo.

Diana Bolocco sobre los dichos de su hermana

A raíz de esto, es que Diana Bolocco aseguró que no le correspondía a ella juzgar los dichos que lanzó. «Ella solita lo dijo, hizo un live y explicó lo que le había pasado. Estoy segura de que lo que dijo no lo hizo con la intención de dañar a nadie. Yo voy a estar con ella siempre».

Junto con esto, se referirá a las brutales críticas que recibió tras los hechos. «Las redes sociales son muy positivas, abren un espacio de intimidad precioso, pero tienen un lado B muy cruel. Mucha gente le dijo a mi hermana cosas terribles, horribles, entonces me parece que hay una doble cara, y si pides respeto no puedes insultar».

«La cultura de la cancelación me parece que tenemos que revisarla, pensar que no tenemos derecho a pedir perdón, a cambiar o a evolucionar me parece peligroso» cerró Diana Bolocco sobre las polémicas declaraciones de su hermana, por las cuales debió pedir disculpas en varias ocasiones.