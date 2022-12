«Me vino la pálida»: Raquel Argandoña habló de su experiencia consumiendo marihuana

Durante el capitulo de ‘Tal Cual’ del pasado 27 de diciembre en el que el panelista invitado fue Jordi Castell. Fue que los dos presentadores, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña, se refirieron a su experiencia consumiendo marihuana.

El consumo de marihuana en nuestro país ya se ha vuelto un tema bastante común, pues la legalización de su consumo es algo que lleva varios años sobre la mesa. De modo que no es de extrañar que se se hable libremente de esto en redes sociales o incluso la televisión.

Bajo este contexto, los animadores de TV+ se mostraron libremente a la hora de hablar sobre el tema durante su programa. La situación se dio luego de que Raquel mencionara los años en que mantenía un consumo alto y constante de cigarrillos.

Y en base a esto fue que surgió una gran curiosidad por el ex presentador de Mucho Gusto, quien no se contuvo y le hizo una particular pregunta a su compañera.

La experiencia de Raquel Argandoña fumando marihuana

José Miguel Viñuela fue directo con su compañera y sin filtro le preguntó: «¿Fumaste pito?».

Por su parte la madre de Kel Calderón, se mostró algo molesta al recibir la inesperada pregunta del ex rostro de Mega, pues su respuesta fue tajante. «No vamos a hablar de eso», respondió.

Si bien esa fue su respuesta en un comienzo, la Quintrala se soltó un poco más respecto al tema y mantuvo un sincero intercambio de palabras con Viñuela. Fue así como terminó confesando que su experiencia no fue la mejor a la hora de consumir marihuana. «Me vino la pálida, oye», confesó.

Por su parte el José Miguel, aprovechó la situación para hablar sobre su experiencia personal respecto al mismo tema. Confesando que fue similar a la de ella, «A mí me pasó lo mismo. Yo nunca pude fumar marihuana porque tengo crisis de pánico, y yo no cachaba».

«Fumé y casi me muero, Raquel», continúo hablando. Ante esto la mamá de Nano Calderón confesó haberse sentido igual que su compañero al momento de haber fumado.»Yo también casi me muero…«, señaló.

A raíz de esto, el panelista Jordi Castell expreso su opinión respecto al consumo de marihuana diciendo: «Perdon que haga apología sobre la marihuana pero esta todo en la dosis», señaló para luego referirse a los dichos de Viñuela «Me parece muy clever que si te dan crisis de panico no lo hagas porque claramente hay gente que no le hace bien», señaló.

El programa continúo desde ahí con una conversación respecto a la legalización del consumo en Chile y el resto del mundo, puedes ver el capitulo completo a continuación.