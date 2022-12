«No estoy ni ahí con el Año Nuevo»: José Miguel Viñuela se sinceró en su reflexión de fin de año

Durante la mañana del pasado viernes 30 de diciembre, José Miguel Viñuela se mantuvo muy activo en redes sociales. Publicando una serie de historias en su cuenta oficial de Instagram donde compartió con sus seguidores una reflexión de fin de año.

Según consigno el medio Tiempo X, el animado realizó un sincero repasó de lo que fue su movido año. Recordemos que después de un tiempo fuera de la televisión, Viñuela se incorporó al programa ‘Tal Cual’, de la mano de Raquel Argandoña.

El animador comenzó diciendo que se encontraba aburridos, así que tomo la decisión de hacer un balance de fin de año.

Una sincera reflexión

«Diría yo que fue un año de menos a más, partimos con menos proyectos y terminamos con más proyectos», destacó en primer lugar el animador. «Para mí, el tema del trabajo, la verdad es que hoy en día es un complemento de la vida. Hace mucho tiempo dejó de ser un suplemento», continuó.

«Hace mucho tiempo dejo de ser un suplemento, cuando nos volvíamos locos con la tele y estar todo el día dándole, los prime, los matinales, el estelar, estar ahí donde las papas quemaban. Que agradable hoy día sentir que estoy haciendo lo que me gusta, teniendo tiempo para la familia y para hacer otras cosas que me apasionan» , reflexionó de manera directa.

«Al final lo único que uno tiene que hacer es agradecer, porque lo único que importa es la salud, teniendo salud podemos hacer lo que queramos, pero si no la tenemos, estamos sonados», mencionó según los consignado por Tiempo X.

El Año Nuevo para José Miguel Viñuela

El ex rostro de Mega continuo, con su mañana reflexiva destacando lo feliz que es actualmente. «Hoy día puedo decir con mucha felicidad y certeza que lo que más me apasiona en el mundo, además de la familia, son otras cosas, he podido ir descubriendo otros temas que los encuentro muy entretenidos y que me han permitido crecer en otras áreas».

Para finalizar José Miguel Viñuela, se sincero respecto a que recibir un nuevo año no es algo que sea de su gusto. «Año Nuevo y todos los rituales me dan lo mismo, no estoy ni ahí con el Año Nuevo, me carga. Que sale a dar vueltas con la maleta, que ponte el calzón amarillo, que vístete de dorado, me importa un carajo. Lo único que hay que hacer es quemar un papel con todo lo malo y escribir uno bueno, el resto me da lo mismo».