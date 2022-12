«Mejor termina tu carrera»: De todo le dijeron a Kel Calderón por fotito al desnudo

En el último tiempo, Kel Calderón ha estado más que ocupada. Pues gracias a una marca de cerveza que la auspicia, agarró todas sus pilchas y partió hasta Qatar para disfrutar del Mundial, incluso entregando un premio al Mejor Jugador de un partido.

Pero dejando de lado todas las postales que ha compartido desde el país árabe, ahora la influencer dejó la grande entre sus más de 2.1 millones de seguidores en Instagram al subir una fotito completamente desnuda, la que acompañó con una potente reflexión de lo que ha sido la exitosa colaboración con una conocida marca de belleza.

Kel Calderón y su osada postal

«Con el lanzamiento de hoy se cierra un proceso de 2 años de muchísimo trabajo, esfuerzo y dedicación infinita 🤎», comenzó escribiendo la chiquilla con relación al lanzamiento de sus productos con una popular empresa.

Junto con esto, Kel Calderón afirmó que no fue fácil, pero que estaba muy orgullosa de su equipo de trabajo, a quien le agradeció de forma extensa en la publicación que en cosa de horas consiguió más de 61 mil me gusta.

Aunque no todos se enfocaron en el mensaje ni en la sensualidad que derrochó la influencer en la postal. Solamente la ex chica reality, Michelle Carvalho; la actriz, Constanza Piccoli, y la cantante, Karen Bejarano. Pues otros criticaron la foto desnuda de Kel Calderón.

«Porque empelotarse😫🤓»; «No hay necesidad de desnudarse»; «Y tanto esperar para salir sin ropa… no entiendo 🤷🏻‍♀️»; «Será necesario posar desnuda, eres muy inteligente y bien educada que te pasó?»; «Otra más q pasa oyeee un poco de pudor plis» y «después que kel? too mucha mejor termina tu carrera todavia no eres abogada te falta jurar en la suprema» es parte de lo que le dejaron.

Aunque esto no es todo, ya que de todas formas Kel Calderón se llenó de piropos de sus fanáticos que quedaron encantados por la postal, así que no pescó los pesados mensajes que le llegaron.