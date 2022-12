«Mamacita»: Betsy Camino enciende la red con destapado registro

Betsy Camino dejó a todos sus seguidores boquiabiertos y enloquecidos tras publicar una destapada fotografía dentro de la piscina.

Y es que la modelo es una usuaria activa dentro de la red social de Instagram. En donde cuenta con un perfil verificado, acumulando cerca de 288 mil seguidores, a quienes enciende y sorprende con sus osados registros.

Cosa que ha vuelto a hacer a través de dicha plataforma, donde lució su parte trasera con un diminuto bikini. Haciendo a su vez, promoción de su sitio de contenidos para adultos.

Así lo expresó la ex Aquí se Baila, “X ti no tengo ganao! Te veo en el link en mi página!!! Para mucho más contenidos y vídeos”. Con la canción «Cairo» de la colombiana Karol G, mientras se muestra de espaldas recién saliendo del agua haciendo gala de su trasero, dejando poco a la imaginación por el cual hizo que se llenara de comentarios y elogios. Recibiendo cerca de 18 mil Me Gustas y decenas de comentarios.

«Mamacita», «Me caso mañana mismo», «Super linda», «Se le reza», «Tremendo regalo de Navidad», fueron parte de los piropos que recibió la chiquilla.

Las sensuales postales de Betsy Camino

Como te mencionamos anteriormente, la cubana suele encantar a sus seguidores con osados registros, lo cual no es todo. La modelo cuenta con un perfil en Unlok, una reconocida plataforma con tipo de suscripción, en donde los usuarios tienen acceso a determinados contenidos más subidos de tono, no permitidos en otros sitios, mediante el pago de un monto mensual.

Aunque no deja de encantar a los fanáticos de la red social, dejando poco y nada a la imaginación, con diferentes postales, tanto en sus historias como en el feed. En lo cual aprovecha de hacer publicidad de su contenido mostrando pequeños adelantos de lo que se puede apreciar en su otra cuenta.

Como se ve en esta historia de hace algunos días luciendo tal como llegó al mundo dentro de otra piscina, en donde adjuntó el link de su página y acompañó con la canción de Chris Brown ‘Under the Influence’.