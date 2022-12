«Eran rubios y yo morenita»: Cecilia Bolocco reveló porque sufrió discriminación en su infancia

Cecilia Bolocco sorprendió a sus seguidores, luego de que revelara un incomodo momento que vivió en la etapa de su niñez.

En una nueva edición del espacio televisivo que conduce la ex Miss Universo y conversación con el animador de TV, Felipe Larraín. La presentadora en primer lugar hablaron de la niñez del ex presentador de CQC, donde recordaron algunas etapas no muy buenas de su infancia y Cecilia sorprendió con una inesperada confesión. Ante la consulta de cómo fue su niñez, en donde fue el tercero de seis hijos, Larraín respondió entre risas que “traumática, no, no, fue súper bien, yo diría bien”.

“Yo pasé una niñez si me dicen súper feliz, sin ningún problema, pero con los años y la adultez, uno empieza a pensar. Todos mis traumas, problemas e inseguridades, las reconozco en esa infancia”, afirmó Nicolás Larraín.

La presentadora habló de la discriminación que vivió en su infancia

Cecilia Bolocco le dijo al presentador si es que se había sentido poco querido por su familia, a lo que Nicolás respondió que “no sé, pero ponte tú, Pablo era rubiecito y yo era negrito. Entonces, un poco más grande, el chiste era que yo soy hijo del lechero”.

Cecilia entonces confesó que a ella le había pasado exactamente lo mismo en su infancia, lo que descolocó a Larraín. “¡Pero tú eres rubia!”, le dijo. “Teñida…”, aclaró la ex Miss Universo.

“Lo más increíble de todo es que todos mis hermanos eran rubios y yo morenita. Yo soy la tercera, dos hermanos hombres, yo y la Verónica, y después nació Diana”, terminó diciendo Cecilia Bolocco.

La reacción de Cecilia Bolocco cuando se enteró que le hacían bullying a su hijo

Ayer se estrenó un nuevo capítulo del programa conducido por Cecilia Bolocco, «Todo por ti«. En él, la ex reina de belleza compartió junto a Nicolás Larraín y su madre, Sonia de Toro. Durante la conversación, el trió conversó sobre diferentes experiencias entre madre e hijo.

Fue así que, en tono de broma, Bolocco aseguró que a Larraín “le encanta molestar” a su madre, “pero después se hace la víctima”. Ante aquella frase, Toro no evitó recordar una anécdota escolar de su hijo.

En eso, Larraín preguntó a Bolocco si alguna vez le tocó defender a su hijo Máximo de una situación similar. “No. Yo defendí a mi hermana menor, de un año menos, cuando le hacían bullying”, dijo ella, apuntando a Verónica Bolocco.

De todas formas, la también diseñadora de moda recordó cuando supo que Máximo pasó por una situación similar en su etapa escolar. “A Máximo, yo no me enteré hasta mucho después”, afirmó sobre lo ocurrido con el ahora adolescente. “Después lo saqué del colegio, no más”, concluyó tajantemente, según reportó Concierto.cl.