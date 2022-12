«Eres un sueño»: Antonella Ríos enamora con sugerente escote

Con más de 1.2 millones de seguidores cuenta Antonella Ríos en su cuenta de Instagram, a los que enamora con destapadas postales que sin duda la llenan de piropos, además de hablar sobre sus próximos proyectos en televisión y recuerdos de sus teleseries.

Junto con esto, la actriz tiene un perfil en la plataforma Unlok, la cual es utilizada por varias famosillas en nuestro país, donde por una suscripción mensual, los usuarios pueden acceder a sus registros más subidos de tono y que no se permiten en otras plataformas.

Pese a esto, usualmente, Antonella Ríos publica coquetas fotos en Instagram, las que dejan la grande entre sus fanáticos. Así es como ocurrió en las últimas horas, luego de que se luciera con una sensual pose.

La intérprete nacional subió un registro en el que aparece luciendo un ajustado vestido con un corsé negro que marcaba todos los atributos de su figura. Junto con la publicación, escribió simplemente «ensueño», además de etiquetar a los que se encargaron de su maquillaje y pelo.

Al poco tiempo de compartir la postal, Antonella Ríos recibió más de 14 mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores. Quienes no dudaron en asegurarle que está cada vez más guapa y hacerle llover los halagos.

«Te pasaste lo hermosa que eres»; «Eres un sueño»; «Chuta que es hermosa»; «De salón»; «Literalmente eres de ensueño»; «Yaaa cómo tan mina»; «Devuelvete que te pasaste»; «Un manjar»; «Guapetona»; «Tan linda que eres princesa» y «Que linda es usted» es parte de lo que le escribieron.

Antonella Ríos indignada tras uso de su imagen

Hace un tiempo te contamos que Antonella Ríos terminó indignada luego de que una cuenta de TikTok ocupara un video suyo en el que se daba a entender que iba por la opción Apruebo de cara al plebiscito. Registro que se tomó sin su autorización y que en realidad tienen relación con el estallido social de 2019.

«No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019 en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo, el voto es secreto y básicamente me mantengo al margen» partió su desahogo.

Junto con esto, Antonella Ríos señaló que «Video hecho durante el estallido y en ese contexto fui convocada. De ninguna manera me sumo a la campaña ni de un lado, ni del otro».