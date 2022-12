Rock & Pop cumple 30 años: El Rumpy forma parte de la celebración

Este primero de diciembre, nuestros amigos de Rock & Pop están de gala, pues celebran ni más ni menos que 30 años de historia, la que incluyó no solo radio, sino que un paso por la televisión e incluso en revistas. Siendo uno de los medios de comunicación más recordados del país.

Con la participación de grandes figuras como Roberto Artiagoitía (El Rumpy), Sergio Lagos, Patricio Cuevas, Matilda Svensson, Rolando Ramos, Iván Valenzuela, Claudio Narea y Alejandro D’Apremont (Chico Jano), desde 1992 la marca ha impuesto tendencias y logrado identificar de forma permanente a una generación en distintos temas y gustos musicales.

“Para mí la Rock & Pop es el primer lugar, la primera radio donde pude ser libre y tuve el lugar para ser creativo. Un lugar para encontrarme con las personas y escucharlas. También para aprender de mis compañeros donde sentí un equipo gigante. Tengo los mejores recuerdos de un momento de ebullición del país y mío personal”, cuenta El Rumpy, quien previó a su llegada a Radio Corazón con El Chacotero Sentimental, lo estrenó en Rock & Pop

Por su parte, el comunicador y músico Sergio Lagos también entrega su visión de la radio: “Para mí Rock & Pop es un grito libertario, un medio de comunicación que le dio voz a los que no tenían voz y no solo lo hablo en el ámbito de la música, sino también en el ámbito de las ideas. Rock and Pop es libertad y seguirá siendo 30 años y más”.

Rock & Pop y la celebración de sus 30 años

Para su aniversario, Rock & Pop presenta una programación especial con dos nuevos programas: el ranking aniversario TUS 30, conducido por Sergio Lagos, y Generación 94.1, con rostros emblemáticos de la radio de todos los tiempos.

Tu 30 con Sergio Lagos, el ranking aniversario. Cada capítulo muestra las 30 canciones más escuchadas del rock y el pop por cada año de vida de la 94.1. Este jueves 1 de diciembre, de 13.30 a 16.00 hrs., se emite el último capítulo: 1992. Todos los capítulos y rankings en Rockandpop.cl.

: El podcast conducido por Patricio Cuevas, anterior director y locutor de Rock and Pop, quien repasa los orígenes y procesos creativos detrás de creaciones como “Hielo”, “La Parka”, “Me Encuentran Bonito” y muchas más. Disponible en Rockandpop.cl, Podium Podcast y Spotify. Al aire, este viernes 2 de diciembre a las 14.00 y 20 hrs. Generación 94.1: Nuevo programa donde los conductores actuales de Rock & Pop entrevistan a rostros históricos de la radio para revivir programas, canciones e historias. Desde el 5 de diciembre, de lunes a viernes a las 14 hrs. con repetición a las 20 hrs.

Y ojo al charqui todos los fanáticos de El Chacotero Sentimental, que nuestro querido Rumpy dirá presente en Generación 94.1 el próximo 12 de diciembre, donde junto a Werne Núñez recordarán grandes momentos de la señal.