Edo Caroe: ¿Cuándo y dónde es el nuevo show del comediante?

No cabe duda que Edo Caroe es uno de los comediantes más populares del momento en nuestro país, ya que no solo se luce con sus proyectos personales como ‘Tomás Va A Morir’ y ‘Free Solo’ de Estudios Neverland. Si no que ahora llega con su show de stand up comedy ‘Lo que Salga’.

Es por todo lo anterior y gracias al éxito de taquilla en 2022, que el conocido comediante vuelve al Gran Arena Monticello. El también mago regresa al recinto de San Francisco de Mostazal con su más reciente rutina.

Los valores de las entradas para el show de Edo Caroe van desde los $14.950 hasta los $49.450 por medio del sistema de Topticket.

¿Cómo se viene el nuevo show de Edo Caroe?

‘Lo Que Salga’ es un show en el que presenta su material más honesto, complejo, y por supuesto, brutalmente cómico. Esto sería lo que finalmente importa, que el público se desencaje de la vida misma con extensas carcajadas.

En plena pandemia y con teatros a media capacidad por las medidas sanitarias, comenzaron a surgir los primeros chistes de Lo Que Salga. Este es un show que el comediante gestó en el escenario, enfrentándose con una comicidad espontánea y única, a los temores, incertidumbres y dolores del último tiempo.

Ahora, después de un año de rodaje y con teatros repletos, esta rutina se convirtió en un show íntimo, en el que Edo Caroe, con una particular narrativa, va desmenuzando sus miedos como padre, el absurdo de nuestras contradicciones, la precariedad de la salud mental y la experiencia asfixiante de tanto malestar en esta época.

Lo Que Salga promete reír a más no poder con 1 hora 30 minutos de chistes, chistes y más chistes. No hay malabarismo, baile ni tampoco pulseras con luces (las que han sido ocupadas con frecuencias en el último tiempo). Solo chistes.