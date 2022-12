«Tampoco me veo con 70 años haciendo humor»: Paul Vásquez anuncia su nueva carrera

Durante la noche del pasado lunes, «El flaco» fue el más reciente invitado en el programa nocturno Buenas noches a todos, aquí declaró que tendría inesperados planes para su 2023.

Conversando con el presentador Eduardo Fuentes, el comediante comentó que tiene contemplado entrar a estudiar. Asegurando que sus estudios como técnico en enfermería inicien en 2023.

Fue en la primera parte de la entrevista que se le preguntó a Vásquez por sus intenciones de entrar a estudiar. «No quiero entrar, ya me matriculé», aclaró enseguida, para posteriormente señalar que sus clases iniciaran el 20 de marzo.

La conversación continuo señalando que el hijo del comediante también tenia planeado estudiar la misma carrera. «Pero no vamos a ser compañeros», puntualizó, ya que mientras Paul Vásquez concretaría sus estudios en Santiago, su hijo lo hará en Valparaíso.

Posteriormente señaló que hay otro integrante de su familia que tiene planes de desarrollar sus estudios en esta área. «Mi hija está esperando el resultado. Porque también salio de cuarto medio con excelencia académica, ella quiere estudiar medicina», afirmó.

Los nuevos objetivos de Paul Vásquez

El Bombero se encargó de señalar los motivos que lo impulsaron a tomar esta decisión. «La idea de estudiar es también yo poder profesionalizar mi capacidad de salvar una vida. Esto es para hacer un proyecto de una pyme, de poner al servicio una ambulancia que me genere dinero para poder pagar los estudios de los hijos que me queda» señaló.

Posteriormente señaló, respecto a su plan como emprendedor, que el objetivo es el poder adquirir una ambulancia, con el fin de generar una red de urgencias. Esta tendría como objetivo el prestar apoyo en eventos o en las red de emergencia de municipalidades.

No perdió la oportunidad de dejar en claro a sus futuros compañeros que el lo que menos quiere es convertirse en un elemento de distracción, «Que entiendan inmediatamente, que yo no voy a jugar. Yo tampoco voy a ser ‘El Flaco’, ni a distraerlos», aseguró.

¿Esto significa su retiro de la comedia?

Eduardo Fuentes no pudo evitar preguntar a Paul Vásquez si entre sus planes se encuentra el retirarse del humor, esto como consecuencia de entrar a estudiar. «¿No es que vayas a dejar el humor?», se apresuró a preguntar.

“No, pero tampoco me veo con 70 años haciendo humor. Yo quiero aportar para hacer este gran proyecto que tengo de crear una red de urgencia”, explicó.

Ante esto, el presentador no se contuvo y preguntó si ya había tenido la reflexión respecto a su continuidad en el humor.

«Mi personaje siempre se ha vestido con zapatitos de charol, pantalones cortos y su gorro. Yo hasta el momento todavía saco carcajadas», señaló «Pero después no quiero que la voz mía no sea la misma, que los movimientos no sean los mismos”, explicó.

El animador lo comparó con otros artistas que aún, a pesar de la edad mantienen sus personajes. A lo que el directamente contestó «No quiero que el flaco se vea destruido».

De todas formas el confirmó que a pesar de los estudios el no piensa retirarse y que mantendrá un equilibrio entre ambas: «No estoy hablando de retiro, yo puedo combinar las dos cosas. Pero hay que dejar espacio a las nuevas generaciones».