Diana Bolocco por la depresión de Cristián Sánchez: «No sabía que estaba tan enfermo»

La noche de este martes se estrenó un nuevo capítulo de ‘Juego Textual’, donde Diana Bolocco se confesó frente a las panelistas del espacio, contando aspectos de su vida privada, además de su extensa carrera en el mundo de las comunicaciones.

Es en este contexto que la periodista se refirió a la fuerte depresión que vivió su esposo Cristián Sánchez y de la decisión de hacerlo público. «Eso me hizo enamorarme mucho más de él, porque requiere de una valentía gigante en un país donde es muy caro tratarse de las enfermedades mentales, que son mucho más comunes de lo que uno cree, y cuesta mucho hablarlo. Él lo hizo abiertamente con la naturalidad que tiene para tratar todo en su vida, tiene esa naturalidad y simpleza de espíritu que me hizo enamorarme de él apenas lo conocí», indicó Diana.

Diana Bolocco y la depresión de Cristián Sánchez

Según explicó Diana Bolocco, hubo señales de que él estaba enfermo, pero ella no se dio cuenta, y no lo abordó correctamente. «Lo hice muy mal. Tengo un chip muy estúpido en mi cabeza de ir y no abandonar, seguir adelante cueste lo que cueste, entonces fui una muy mala consejera porque no sabía que estaba tan enfermo, y cuando lo supe me sentí muy mal».

«Yo debí haberlo sabido, porque él dejó de ser él. Fue un proceso lento de ostracismo y de modo sobrevivencia, como estar en un status quo completo. Él estaba trabajando mucho, lo veíamos muy poquito, y cuando lográbamos compartir era en modo diversión. Yo quería que él se divirtiera, y no conecté con eso. Me siento muy culpable», reveló.

Finalmente, explicó Diana Bolocco, el animador logró abrirse con ella, y juntos tomaron la decisión de hacer cambios en su vida para mejorar. “Él tomó sus decisiones que tenían que ver con lo laboral, y renació, volvió a ser Cristián”, contó.