Helhue Sukni preocupa a sus seguidores por problemas de salud: «Estoy peor que ayer»

Helhue Sukni, más conocida como la «abogada de los narcos», aprovecha su cuenta de Instagram para generar interacción con sus seguidores, en donde suele compartir diversos registros contando su día a día, tocando diferentes aspectos.

En este contexto la abogada volvió a mostrarse en sus redes sociales, esta vez no para dar buenas noticias, sino que para comentar su actual estado de salud.

El pasado martes, Helhue Sukni publicó un video en donde no se muestra en las mejores condiciones, esto porque se aprecia con un notorio desgano, manifestando de partida que está «peor que ayer».

En el registro la abogada comentó a sus seguidores de la red social el problema que la acongojaba, explicando que estaba enferma además de no pasar para nada un buen día de trabajo.

«La tía Helhue aquí está, peor que ayer», partió hablando con una voz ronca.

El complicado estado de salud de Helhue Sukni

Mientras desde su cajoncito a un costado de su cama sacaba unos medicamentos cuenta, «me pinte los labios para estar más o menos presentable, mírenme la carita. Amigos estoy mal mal, miren todas las hu… que tengo que tomar».

A la vez que mostraba los remedios añade, «amoxicilina, Kitadol, Tapsin. Tengo todo, pero no se me quita la hu….Me duele la cabeza, me siento pésimo».

Sin embargo esta situación no fue lo único que la aquejó en su día para el olvido, «Pa más re cacha fui a una audiencia, fui al juicio oral y se cambió, así que me levante para puro dar la cacha».

«Ando con esta hu… todo el día, ya me llega a picar la nariz de tanto que me he sonado por la chucha», cuenta mientras expone en pantalla unos pañuelos.

«Vaya al médico para que le den los medicamentos apropiados y realicese un antígeno, ya…!!!», «Sra!!! Hágase un test de antígeno.

Ud tiene Covid», «Pucha Helhue lo más sano es que te hagas el PCR y sales de dudas», fueron parte de algunos comentarios que recibió en su publicación.

