Cristián de la Fuente recuerda episodio en balance sobre su 2022: «Estuve a punto de perderla»

El reconocido actor Cristián de la Fuente, se encuentra ultimando detalles para hacerse cargo de animar la 71ª versión de Miss Universe. Evento que será transmitido por las pantallas de Telemundo el próximo 14 de enero.

En medio de ello, de la Fuente dialogó con la revista Hola!. Donde se sinceró sobre lo que le produce ser parte de este proyecto, además de hacer un recuento de todo lo que vivió en el presente año.

Partió comentando lo feliz y agradecido que está por la oportunidad que se le está dando para conducir el mencionado concurso, «Quiere decir que no lo hice tan mal la primera vez, que Telemundo está confiando nuevamente en mí… Poder volver en la calidad de conductor y por segunda vez me tiene muy contento», señaló.

A lo que complementó diciendo que, «Mucha gente me conoce como actor, en la actuación o en la producción, pero también ahí hay una parte mía en donde he hecho muchas cosas de conducción que me gustan mucho. Y un evento de esta magnitud es algo súper importante”.

Espacio de conversación en donde comentó que se encuentra con varios proyectos más, los cuales no puede mencionar ahora.

El 2022 de Cristián de la Fuente y sus reflexiones

En relación al recuento de este año, no pudo evitar hablar sobre su traumática experiencia, donde también declara sobre las enseñanzas que le dejó el año que se nos va.

“El mayor aprendizaje del 2022 es la fragilidad de la vida. Estuve a punto de perderla a principios de año, el día de mi cumpleaños, y lamentablemente mi hija salió herida en ese momento”, rememoró sobre la encerrona que sufrió con su hija Laura.

Por lo cual, Cristián de la Fuente manifestó haber pasado por los momentos más terribles que ha vivido en su vida y que espera no volver a repetir. Agregando, «No le deseo a ningún padre ni madre que pasen por el dolor de pensar que van a perder un hijo”.»

Tras recordar el violento hecho, hizo una reflexión en torno a su hija y como su esfuerzo y motivación la pudieron sacar adelante.

“Mi hija hace unas semanas corrió una carrera, la media maratón de Viña del Mar, corrió la carrera de 10 km. En marzo pensábamos que no iba a poder caminar, imagínate, y en noviembre ya estaba corriendo”, explico el actor.

Para así terminar por concluir, «entonces el aprendizaje más grande y que lo resumí una vez en una frase es que hay veces en que uno cree que no puede caminar y la vida te enseña y te sorprende al poco tiempo, regalándote la posibilidad de terminar corriendo».