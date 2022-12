Daniela Aránguiz y la relación actual con su ex: «Mejor separados que juntos»

Recientemente, te contamos que Daniela Aránguiz habló de todo en su entrevista para ‘Buenas Noches a Todos’. Pues tras la polémica que protagonizó con Anita Alvarado, la ex chica Mekano se confesó sobre distintos temas con Eduardo Fuentes.

Es en este contexto que la chiquilla también aprovechó de hablar sobre su separación con Jorge Valdivia, y cómo es que es la relación actual con el exfutbolista, a quien ha mencionado en varias ocasiones durante el último tiempo.

«Yo podré decir muchas cosas de él como marido. Pero como padre no me arrepiento ni un segundo de haber perdonado lo que perdoné. No podría haber elegido mejor al padre de mis hijos», comenzó señalando Daniela Aránguiz.

Siguiendo por esta línea, aseguró que «Tenemos una relación bonita y él puede entrar a mi casa cuando quiere. De repente yo llego y está durmiendo con Jorgito (su hijo) o está con la Agustina en su pieza».

Daniela Aránguiz y su mea culpa

Por otro lado, Daniela Aránguiz hizo su propio mea culpa frente a la relación, afirmando que «me equivoqué al pensar que no iba a ser buen padre si no estaba conmigo».

Junto con esto, mencionó que «nos llevamos súper bien», agregando: «Incluso, mejor separados que juntos. Obviamente que siempre él me dice que soy el amor de su vida y muchas otras cosas. Pero siento que ahora necesito tiempo para mí y estoy disfrutando hacer lo que quiero».

Además, la chiquilla se refirió al viaje familiar que tienen planeado a Estados Unidos para las fiestas de fin de año. «Podría dormir con él, no tengo ningún problema. No significa que tenga que pasar algo», bromeó Daniela Aránguiz.

Ya para cerrar, aseguró que «con él siempre voy a tener una conexión especial. Lo amo profundamente, como persona, porque crecimos juntos. Lo conocí cuando tenía 18 años, y estuvimos muy solos viviendo afuera. Nos afiatamos como amigos».