¿Estás indeciso?: Estos son los 10 nombres más usados por los chilenos recién nacidos en 2022

Con el 2022 ya en el pasado, toca hacer las recapitulaciones de lo que fue el año que recién nos dejó. En este caso, el Registro Civil aprovechó de hacer público el listado de los nombres que más se repitieron, donde hay varias denominaciones que se mantienen ahí con respecto a los rankings de años anteriores.

Sin embargo, también hubo cambios en relación al más popular, como es en el caso de las niñas, donde el nombre de Emma desbancó a Sofía en el primer lugar.

Por otro lado, el nombre más común en los niños fue «para variar» Mateo, el cual lleva liderando los registros desde hace ya 6 largos años, marcando sin duda la gran aceptación de esta denominación.

Siendo Emma, como se expuso anteriormente y Mateo, los favoritos de las familias para nombrar a sus recién nacidos.

En este sentido, la institución entregó dos listas de 10 nombres más usados en nuestro país. Donde destacan Emma (2.590), Isabella (2.366), Sofía , (2.212), Emilia (1.948) y Julieta (1.869). Por el lado de los hombres, nuevamente destacan Mateo con más de 1.700 inscripciones con respecto al 2021, (3.273), Gaspar (2.365), Santiago (2.021), Lucas (1.998) y Benjamín (1.802).

Ranking de nombres de niñas

1.- Emma

2.- Isabella

3.- Sofía

4.- Emilia

5.- Julieta

6.- Trinidad

7.- Isidora

8.- Agustina

9.- Josefa

10.- Mia

Ranking de nombres de niños

1.- Mateo

2.- Gaspar

3.- Santiago

4.- Lucas

5.-Benjamin

6.- Liam

7.- Agustín

8.- Vicente

9.- Maximiliano

10.- Tomás

No solo hubo espacio para los recién nacidos

Pese a que el posteo en las redes sociales hablaba sobre los recién nacidos de Chile, los internautas no desaprovechar la oportunidad para preguntar o exponer su malestar con respecto a como funciona el sistema público.

«La aplicación de registro e identidad no funciona, en el ítem de retiro en oficina no aparece ninguna independiente de la comuna que escoja», «De que forma puedo hacer un reclamo si en la oficina me negaron el libro por no tener sistema en la sucursal y además el teléfono no lo contestan? Quien los fiscaliza a ustedes?», fueron algunas de las quejas que se pueden apreciar en la publicación, siendo la mayoría de ellas orientada a la demora o falta de reapuesta al hacer determinados trámites.