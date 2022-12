Carlos Caszely por muerte de Pelé: «Va a ser imposible superar lo que hizo el rey»

La jornada de este 29 de diciembre se dio a conocer que a los 82 años, ‘O Rei’ del fútbol Pelé, murió tras estar luchando por más de un año contra el cáncer de colon y un mes internado en el hospital con cuidados paliativos.

Es en este contexto que son muchas las figuras del deporte que han salido a dar sus mensajes en homenaje al histórico jugador. Y en nuestro país no se podían quedar atrás, tal es el caso de Carlos Caszely quien se refirió a su partida.

En conversación con Canal 13, el ídolo de Colo Colo reflexionó sobre su muerte y los encuentros que tuvieron. «Hay un sentimiento encontrado bastante fuerte, perdonen la expresión que voy a decir pero en este año de mier… se ha ido mucha gente importante y querida por mí, la verdad es que siento una gran tristeza por la muerte del negro, compartí con él».

Carlos Caszely y su historia con Pelé

«Como siempre he dicho yo tuve la suerte de jugar con él, en contra de él, junto con Maradona, en contra de Maradona… un hombre afortunado en el fútbol y que se haya ido hoy día hay una tristeza no solamente de los que tuvieron la suerte de compartir con él» continuó señalando sobre Pelé.

Siguiendo por esta línea, Carlos Caszely afirmó que «El mundo hoy día va a estar de duelo porque el negro recorrió el mundo entregando su futbol, su destreza, su inteligencia y cuando no era rodeado por los guardias era un tipo increíblemente amable para con sus amigos».

«Murió el rey (…) pero este rey va a ser muy difícil de poder suplantarlo porque Pelé tenía todo, todo, todo lo que un atleta futbolista, un atleta, un hombre completísimo, saltaba como el mejor, pegaba como el mejor… recorrió el mundo (…)» indicó.

Para cerrar, el futbolista señaló: «Entonces va a ser imposible superar lo que hizo el rey en su carrera deportiva… Yo te diría que en mi época de niñez lo admiraba, después tuve la suerte de compartir con él, no somos amigos, no me puedo agrandar pero sí fuimos conocidos porque cada vez que yo iba a Brasil más de un café nos tomamos».