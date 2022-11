«Te pasaste»: Karla Melo deja la grande con fotito a potope

No cabe duda que Karla Melo es más que activa en su cuenta de Instagram, pues con cerca de 900 mil seguidores, la actriz siempre está compartiendo registros de su día a día, sus próximos proyectos en televisión y especialmente su nueva carrera en el mundo de la música.

Pero de todas formas, la intérprete de ‘Latina’, de vez en cuando se da tiempo de compartir coquetas postales en las que deja casi nada a la imaginación, llenándose de halagos y piropos por lo regia que luce y aplaudiéndola por sus mensajes sobre el amor propio.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Karla Melo sacara suspiros entre sus fanáticos, al subir una postal en blanco y negro de una antigua sesión de fotos, en la que aparece completamente al desnudo, luciéndose solo con unas largas bucaneras negras.

Para acompañar el registro, la influencer simplemente escribió: «Dedícame un tema…» junto con etiquetar a todos los que trabajaron en la sesión. Como era de esperar, al poco tiempo de subir la publicación, ya tenía más de 37 mil me gusta y decenas de comentarios, con temas dedicados en su honor.

«Me porto bonito… Tú no eres bebecita tú eres bebesota»; «La chica de humo»; «Bachata rosa viene directo»; «Dulcesito de Santaferia»; «La sandunguera , Nathy peluso»; «Gatubela de Karol G»; «Vivo enamorado de ti agrupación marilyn»; «te pasaste Melo» y «Morena mía. Miguel Bosé» le escribieron a Karla Melo.

El mensaje de amor propio de Karla Melo

Y como te mencionamos un poco antes, la chiquilla ya está acostumbrada a publicar mensajes de amor propio. Por lo que hace unos días, publicó una postal en la que reflexionó sobre cómo evitamos subir registros por los cánones de belleza.

«Esta foto no la quise subir antes porque encontraba que me veía gorda… PERO QUE BOLUDA SI ME VEO EXQUISITA SHAO!», comenzó escribiendo Karla Melo.

Junto con lo que agregó: «Dicen que está de moda la talla 0 de nuevo… no permitamos que algo tan dañino se apodere de nuestras mentes y cuerpos, LO MÁS LINDO ES AMARNOS COMO SOMOS Y QUIERO SEGUIR VIENDO CUERPOS REALES POR AQUÍ!».