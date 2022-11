Viñuela responde con todo a seguidora: «Aprende a alegrarte con el éxito de la gente»

La noche de este lunes se estrena el primer capítulo de ‘Tal Cual’, el nuevo estelar de TV+ a cargo de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña. Espacio que llega en medio de la polémica salida de ‘Me Late’ del aire y que reemplazará a la versión Prime del programa.

Es en este contexto que el animador hizo uno de sus ya típicos en vivo en Instagram, ‘Desde mi cocina con la Nené’. Momento en el que recibió un desafortunado comentario por parte de una usuaria de la red social, al que no dudó en responder sin filtro.

Resulta que la seguidora simplemente escribió: «0,6 puntos». Cifra que dio a conocer Luis Sandoval y que se refiere al rating que consiguió ‘Sígueme y te sigo’, el nuevo programa de farándula que llegó en reemplazo de ‘Me Late’.

José Miguel Viñuela no dudó en responder

Tal como lo ha hecho en otras oportunidades, José Miguel Viñuela no se quiso quedar callado y de inmediato se tomó un tiempo de su programa online, para responderle sin filtro a la mujer.

#Luz linda, 0,6 puntos. Me da lo mismo, no estoy buscando rating hoy día, Luz. Estoy buscando pasarlo bien, disfrutar. Así que aprende a alegrarte con el éxito de la gente, con lo que a la gente le hace feliz. Me importa un carajo el rating, me interesa hacer un buen programa. Sino, estaría preocupado y estaría en otro lugar», dijo el animador de televisión en su Instagram.

Ya para cerrar el tema, José Miguel Viñuela aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo que ha recibido por parte de otros seguidores en días recientes gracias a este nuevo proyecto en TV+. «No crean tanta porquería que sale y vean mi Instagram, vean los programas acá, vean lo que nosotros hablamos aquí. Y no crean estupideces. Si ese es el problema cuando la gente se alimenta del conventilleo barato».