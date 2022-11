Paola Troncoso revela que Miguelito le coqueteaba: «Era súper lacho»

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de «Juego Textual», donde Paola Troncoso estuvo invitada para confesarse no solo de su extensa carrera televisiva, sino que también de su vida personal y sus relaciones.

Uno de los temas que no podían quedar ausentes es su relación con Hans Malpartida, ‘Miguelito’, su hijo televisivo. «Tenemos una relación afuera igual que en el estudio. Miguelito es una persona adulta, pero como yo soy ferviente creyente de que todos tenemos un niño interior, veo que a él le aflora conmigo».

«Yo amo a Miguelito, con todo mi corazón, y estoy tan orgullosa de lo que ha crecido como actor, porque él viene del circo. No es mi compañero de trabajo, es mi hijo», continuó señalando Paola Troncoso sobre el artista, con quien protagoniza ‘Paola y Miguelito’.

Junto con esto, la actriz contó que esa relación se fue construyendo, porque cuando Miguelito recién llegó al elenco de ‘Morandé con Compañía’ no se comportaba así con ella. “Era súper carretero. Además a mí me tiraba los cortes, no me decía mamá, sino Paola, y era súper lacho. Pero cuando empezamos a hacer de madre e hijo, eso automáticamente cambió”, recordó la intérprete.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que le preguntaron a Paola Troncoso si acaso sus dos retoños estaban celosos de Miguelito. Frente a lo que señaló que «mucho tiempo tuve en mi velador la foto mía con Miguelito. Mis hijos me decían ‘Ya po mamá’, siempre en chiste, porque tengo lleno de fotos de ellos igual».

Paola Troncoso y la imitación a Cecilia

Por otro lado, la intérprete recordó uno de sus momentos más complicados, cuando le pidieron hacer una imitación a Cecilia. «Me complicaba imitarla. Cecilia tuvo una parálisis que le complica mucho el habla, así que por mucho que yo tratara de ser respetuosa, parecía algo burlesco», explicó.

En efecto, Cecilia se molestó y se lo hizo ver al canal, lo que entristeció mucho a Paola Troncoso. “Sabía que esto iba a pasar, debió haber pasado. Pero lamentablemente las consecuencias las paga el actor y no quienes están detrás (…) Lo pasé muy mal, no quería que ella se sintiera ofendida. Mi trabajo es ser actriz, no burlarme de las personas”, afirmó.

Afortunadamente, recibió todo el apoyo de parte de la productora Kike21, y tuvo la oportunidad de darle explicaciones a la cantante. “Le pedí disculpas de corazón porque yo la admiro mucho, desde chica. Y ella las aceptó”, contó.