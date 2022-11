«Naciste diosa»: Tonka Tomicic la rompe con fotitos del recuerdo en bikini

Aunque lleva un buen tiempo sin proyectos en televisión, Tonka Tomicic sigue siendo más que popular en redes sociales, pues la animadora solo en Instagram supera los 1.3 millones de seguidores, a los que encanta con registros de todo tipo.

Especialmente ahora que comenzó con su programa online ‘Tenemos que Hablar de Sexo’, donde por primera vez se le puede ver en un rol más desatado, hablando sin filtro sobre temas relacionados con la intimidad junto a sus invitados.

Pero de todas formas, Tonka Tomicic también se da el tiempo para enamorar a sus fanáticos con destapados registros en los que luce su figura. Tal como ocurrió en las últimas horas, luego de que compartiera unas postales del recuerdo.

Resulta que la chiquilla dejó la grande al publicar tres fotitos de sus inicios en el mundo del modelaje, donde aparece posando desde una piscina en bikini. «Les comparto algunas de mis primeras fotos para una revista, pero no recuerdo cuál. Fideo en desarrollo» escribió junto al posteo.

Al poco tiempo de subir las postales, Tonka Tomicic recibió más de 33 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no podían más con lo guapa que lucía, además de asegurarle que no ha cambiado nada con el paso del tiempo.

«Linda joven y ahora también tiene esa belleza de la mujer con experiencia»; «Sigues igual»; «Naturalmente guapa»; «La mejor y siempre sin maquillaje»; «Naciste DIOSA»; «Estas igual pero hoy mucho más bonita»; «Sigues igual de linda» y «Estupenda desde niña» es parte de lo que le escribieron.

Tonka Tomicic y su deseo de la maternidad

Hace unos días, Tonka Tomicic estuvo invitada a ‘Socios de la Parrilla’, donde habló de su carrera en televisión y su vida privada, sorprendiendo al referirse a sus deseos de convertirse en mamá.

«Me gustaría ser mamá. Me gustaría que ya hubiera ocurrido, pero no ha ocurrido», es parte de lo que señaló la comunicadora en el espacio de conversación de Canal 13