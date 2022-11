Tonka Tomicic se confiesa en Socios de la Parrilla: «Me gustaría ser mamá»

La noche de este jueves, después de “Tele13 central”, Canal 13 emitirá un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, en donde Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recibirán en su quincho como invitada a Tonka Tomicic.

La animadora hablará sobre su vida laboral después de “Bienvenidos”, sus inicios en televisión, su lazo con Felipe Camiroaga y su relación con el Festival de Viña del Mar, entre otros temas de su trayectoria como figura de la pantalla chica.

En torno al evento de la Ciudad Jardín, rememorará que el comentado beso que se dio con Sergio Lagos en la primera noche del certamen viñamarino del 2008, se le ocurrió a ella y no le contó al animador, pero sí fue con el debido permiso de Nicole, esposa del hoy anfitrión de ‘Juego Textual’. “Había que hacer algo distinto y en esa época no se estilaba en los festivales, entonces dije ‘¿por qué no sorprenderlo y darle un beso en la boca?’. Eso nunca se había hecho”, desclasificará la mujer que en 2023 animará la gala del Festival.

Tonka Tomicic se confesará

Otro tema importante de la conversación en «Socios de la parrilla» será su vida lejos de las cámaras, en donde Tonka confesará que “me gustaría ser mamá. Me gustaría que ya hubiera ocurrido, pero no ha ocurrido”, mientras que también se referirá al Alzheimer que padece su madre.

Es así como la comunicadora recordará uno de los hechos que hasta ahora le afecta: “Fuimos a un doctor y nunca voy a olvidar el desatino de esa doctora que le dice a mi mamá en su cara ‘usted tiene Alzheimer’. ¿Por qué se lo dijo?, mi mamá no estaba preparada para escucharlo”. Todo esto provocó, en su progenitora, una mezcla de depresión y ansiedad que fue difícil de tratar.

Tomicic añadirá que “ahora mi mamá está súper bien cuidada, está en el mejor lugar que puede estar. No siempre nos conoce, pero, dentro de todo, está contenta y eso nos tiene tranquilas (con su hermana)”.

Acerca de haber sido parte de “Socios de la parrilla”, Tonka Tomicic señala que “hablamos de lo humano y lo divino, y lo pasamos muy bien, fue una muy buena conversación”.

La animadora añade que “es como cuando te juntas con un grupo de amigos y hay mucha confianza y las cosas se dieron para hablar por mucho rato, así que feliz de compartir, reír, comer rico y pasar un buen momento”.