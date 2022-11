Carolina Infante sobre su primer esposo: «Me llegó a pegar varias veces»

‘Todo por ti’, estrena un nuevo capítulo este domingo, el que tendrá como invitadas a la actriz, escritora e influencer Belén Soto, quien hará un homenaje a su madre, la histórica presentadora de «El tiempo» de Canal 13, Carolina Infante.

En el espacio de conversación, ambas mujeres relatarán sus historias de vida. Carolina se referirá a su exesposo y padre de Belén, el locutor Aldo Soto, y su turbulento matrimonio. “Él era muy celoso. Siempre era ese el problema, yo era 16 años más joven que él. No pude seguir haciendo teleseries porque a él no le gustaba que me diera besos en las teleseries (…) Teníamos una relación con muchas diferencias, de hecho, el día del matrimonio discutimos toda la noche, y yo decía ‘¿Por qué no vi las señales?’. Pero decía que las cosas se iban a resolver”, revelará Carolina.

Según confesará, la relación solo fue empeorando y empeorando a través de los años. “Era agresivo verbalmente, y me llegó a pegar varias veces”, indicará, hasta que finalmente se decidió a dejarlo. “La última vez que me agredió me fui a trabajar a hacer ‘El Tiempo’, después pasé a Carabineros, y ellos me acompañaron a buscar mis cosas y a buscar a mis hijas. Le entregué mi anillo, le entregué las llaves de la casa y me fui con un bulto de ropa”, contará.

Lamentablemente, la situación no se quedó ahí. “Él me amenazó, me dijo que por lo que estaba haciendo me iba a destruir, me iba a dejar sin hijas y sin trabajo. Fueron muchos años muy difíciles de ahí en adelante, en varios sentidos (…) Él hizo harto daño, no sólo a mí, a las niñitas también. Se vieron afectadas y eso es lo que yo no quería”, concluirá Carolina Infante sobre el hombre, fallecido de cáncer en 2011.

Belén Soto y su historia de relación abusiva

Por su parte, Belén Soto también se referirá a su propia relación abusiva, que tuvo a los 15 años, y que dio origen a “No te lo mereces”, su primer libro.

«Él era 15 años mayor y me hizo hacer muchas cosas que no puedo contar. Me hizo normalizar muchas cosas que no son normales. Que él podía estar con otras mujeres porque yo no era suficiente, y eso yo lo tenía que aceptar. Yo lo tenía que mantener en secreto, no le podía contar a nadie. Me tenía que alejar de mis amistades, de los hombres, de mi familia, los tenía que poner en contra» comenzó relatando.

Además, la joven confesó que vivía con un cúmulo de reglas que él le ponía, entre ellas, que no podía contarle a nadie de su relación, no podía tener amigos hombres, tenía que mandarle fotos cuando salía para ver su vestimenta, tenía que llamarlo antes de dormir para saber a qué hora llegó a casa y mandarle una foto en la cama para que supiera que iba a dormir.

Para sobrellevar la relación, tuvo que mentirle a toda su familia, especialmente a su mamá. “Durante los primeros meses me convertí en la mejor mentirosa, él me decía lo que tenía que decir, cómo lo tenía que hacer, cómo lo tenía que disfrazar. Se convierte al final en un Dios y dependes todo lo que haces de lo que dice esa persona (…) Yo era una niña, entonces te lo crees todo, y crees que eso es el amor”, sostendrá Belén Soto, quien logró salir de esa relación, pero luego cayó en una profunda depresión sumada a trastornos alimenticios.