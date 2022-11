Kike Morandé envía saludo a Paty Cofré y Mauricio Flores: «Me muero de ganas de verlos»

La noche de este jueves, Mauricio Flores y Paty Cofré estuvieron invitados a ‘Socios de la Parrilla’, donde conversaron con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta de diferentes temas, pasando por sus vidas personales y sus extensas carreras en televisión.

Uno de los momentos que más sorprendió de la velada, es cuando apareció Kike Morandé a través de un video, para enviarle un saludo a los comediantes que por años formaron parte del extinto ‘Morandé con Compañía’.

“Mi querida tía Paty Cofré, una de las mujeres que más admiro, la más trabajadora y la más señora que he conocido. Nunca faltó a nada. Le mando un beso enorme, y a su compañero Mauricio Flores. Me muero de ganas de verlos”. Además, señaló que “hace mucho tiempo que no estamos juntos, pero es el tipo (Mauricio) que más me ha hecho reír con sus personajes”.

La salida de Mauricio Flores de ‘Morandé con Compañía’

En tanto, el humorista aclaró su salida del ex estelar de los fines de semana, “lamentablemente, nosotros no terminamos bien por un suceso que no lo supimos manejar”. Estando en “Morandé con compañía”, Flores se fue a trabajar a otro canal, pues el programa quedó solo con dos días de transmisión (antes iba todos los días de la semana), “me rebajaron el sueldo porque ya no trabajaba todos los días. Me quedo, pensé, pero no tengo exclusividad y puedo hacer otras cosas, a lo que me dijeron que sí”.

Sin embargo, las cosas no salieron bien, pues Mega retomó el día sábado, y el comediante ya tenía compromisos ese día en “Teatro en Chilevisión”, por lo que no pudo retomar ese día en “Morandé con compañía”. Eso le significó ser desvinculado del programa de la estación ubicada en Vicuña Mackenna. Flores nunca habló este tema con Kike, por lo que le emocionó mucho el saludo de ex animador.

Continuando con la importancia que tuvo para él este espacio de humor, manifestó que “toda la gente me conocía, yo venía del dúo ‘Melón y Melame’, con mucho éxito. Hasta el día de hoy es el dúo humorístico que más ha marcado en el Festival de Viña de Mar”. Prosiguió con que “al llegar a ‘Morandé con compañía’ pude demostrar que podía ser más que el muñeco Melame”.