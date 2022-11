«Lo que me recetó el doctor»: Andrea Dellacasa deja la grande con look intelectual

Como te hemos contado en otras ocasiones, Andrea Dellacasa sigue más que activa en sus redes sociales. Pues la modelo che está en todo momento compartiendo sensuales registros que en cosa de minutos la llenan de piropos.

Y a pesar de que lleva varios años alejada de la televisión chilena, radicada definitivamente en Ibiza, donde también se desempeña como DJ, la chiquilla aún tiene un público nacional fiel que está más que atento a las postales que publica día a día.

Así es como ocurrió recientemente, luego de que Andrea Dellacasa sorprendiera a sus 236 mil seguidores, con unas picaronas fotitos en las que aparece luciendo un conjunto de lencería negro, junto con unas largas bucaneras a juego.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención, es que la ex chica reality posó con unos lentes ópticos, además de tener una gran biblioteca de fondo. «Miércoles intelectual 🧐 que leemos hoy», escribió para acompañar la publicación.

Al tiempo de subir las postales, Andrea Dellacasa recibió más de 12 mil me gusta y decenas de comentarios, muchos de estos por parte de sus fanáticos chilenos, quienes le hicieron llover los piropos, comentando sobre lo guapa que se ve.

«Ahora me dan ganas de ir a la biblioteca»; «Que diosa. Me ensañas»; «Ahora si que empezaré a leer»; «Ya quisiera clases particulares con esa profe guapa»; «Estupenda Andy»; «Lo dicho… eternamente sexy»; «Justo lo que me recetó el doctor» y «Cada día me enamoro más» es parte de lo que le escribieron.

Andrea Dellacasa ya había dejado la grande

Como te contamos anteriormente, esta no es la primera vez que Andrea Dellacasa saca suspiros con una osada publicación. Pues justo antes de Halloween, la chiquilla sorprendió con un destapado video luciendo un coqueto disfraz.

«Esta noche 🎃 no me para nadie 😈 😈😈Halloween 🎃 🧟‍♀️🦹‍♀️🧛‍♀️👻» escribió para acompañar el registro que al poco tiempo terminó por borrar, pero que de todas formas logró más de tres mil me gusta.