«Es el ingreso más importante»: Andrea Dellacasa habla de su éxito en plataforma para adultos

Hace un buen tiempo que Andrea Dellacasa se encuentra totalmente alejada de las pantallas chilenas. Pues la chiquilla decidió dejar todo lo que tenía en nuestro país para comenzar una nueva vida en España, donde se dedica a trabajar como DJ.

Pese a esto, sus fanáticos chilenos siguen más que atentos a todo lo que publica en redes sociales, donde se luce con sensuales postales. Pero esto no es todo, ya que ahora tiene en su vida como ingreso principal la venta de contenido para adultos.

Resulta que Andrea Dellacasa se unió a Unlok, una plataforma que funciona de manera muy similar a Only Fans y donde su público tiene que pagar una cifra mensual para acceder a sus registros más coquetones y que le fue recomendada por su amiga Mariana Marino.

Es en este contexto que la ex Reina del Festival de Viña conversó con Las Últimas Noticias, donde se refirió a esta situación. «Me va increíblemente bien, tengo muchos suscriptores, pero no te puedo decir cuántos. Para mí es el ingreso más importante en este momento».

Andrea Dellacasa y la interacción con sus fans

Hay que mencionar que Unlok le da la posibilidad a Andrea Dellacasa a interactuar con sus suscriptores, por lo que la argentina se llena de piropos por los registros y ya tiene a más de uno vuelto loco por su contenido.

«Mis suscriptores que pagan 10 dólares al mes, participan de una comunidad como Instagram, comparten inquietudes entre ellos y a mí también me escriben con mensajes directos y positivos. Varios cada mañana me envían sus buenos días, tengo tres poetas que me mandan sus versos, no sé si los crean ellos o los copian» continuó la modelo.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que los fanáticos de Andrea Dellacasa también se interesan por su vida personal, pues según contó, están más que interesados por su mascota, una chihuahua adoptada de nombre Lucy.