«Ya me tenías embrujado»: Andrea Dellacasa deja la patá con osado disfraz

Andrea Dellacasa es una de las figuras de la pantalla televisión chilena más recordadas. La chiquilla, que hace poco cumplió 44 años, dijo presente en la pantalla chica en el reality 1810 y fue la reina del Festival de Viña del Mar.

En la actualidad, la trasandina está alejada de la tevé y se luce en su cuenta de Instagram subiendo osadas y destapadas postales. Eso fue lo que ocurrió hace muy poco, ya que la comunicadora encendió las redes con un atuendo perfecto para la noche de Halloween.

El registro de Andrea Dellacasa que encendió las redes

La reina del Festival de Viña se caracteriza por enamorar a los fieles internautas que ven su perfil y ahora no fue distinto. Pues la ex chica reality compartió un coqueto registro, que se alineó perfectamente con el fin de semana largo en Chile y la festividad de Noche de Brujas.

«Esta noche 🎃 no me para nadie 😈 😈😈Halloween 🎃 🧟‍♀️🦹‍♀️🧛‍♀️👻», expresó Andrea Dellacasa en la bajada del video, que dejó la grande entre sus fanáticos de Instagram.

El registro sumó más de 3 mil me gusta en menos de un día y decenas de comentarios, antes de que la chiquilla borrara u ocultara la publicación que se llenó de piropos de sus seguidores.

«Quien no quisiera ser hechizado por esta bella brujita ❤️❤️»; «Puedo optar por la travesura, pero igual por lo dulce de usted me pongo diabético ❤️»; «Que brujita más hermosa 😍😍🔥❤️»; «Ya me tenías embrujado no sigas 😍»; «Guaaaaaaapa 😍😍», son solo algunas de las reacciones que dejaron los internauta en el perfil de la trasandina.

Cabe destacar que «Andy» se unió, al igual que otras famosillas a nivel nacional, a las plataformas de contenidos para adultos. Así lo dijo Andrea Dellacasa, tras crear su perfil de Unlok y donde sube registros más subidos de tono.