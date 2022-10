Daniel Fuenzalida por fin de Me Late: «Fue un combo»

Como te hemos contado, el fin de Me Late dejó la grande en el mundo de la farándula, pues Daniel Fuenzalida, conductor del programa, compartió una publicación en sus redes sociales, donde dio a conocer que desde TV+ le informaron el mismo día de su término que no seguían al aire.

Desde ese momento es que comenzaron a surgir una serie de rumores con relación a su cancelación, con el propio ex Huevo, señalando que Juego Textual que «Como se dieron las condiciones de salida del programa, no tengo dudas de que debe haber habido una mano negra, porque no hay razón alguna para que el programa haya salido del aire de la forma en que salió».

Es en este contexto que ahora Daniel Fuenzalida estuvo invitado a Pero con Respeto, donde con Julio César Rodríguez se confesó sobre los posibles motivos del final de Me Late.

Daniel Fuenzalida sobre el final de Me Late

«Yo sé que a mucha gente le gustaba el Me Late. Pero lo que pasó, después que sale el comunicado el día sábado, que el canal lo hace ver… yo también, a través de la productora, es impresionante lo que pasó en las redes. Es impresionante lo que ha pasado en la calle» comenzó señalando el locutor de Radio Activa.

Siguiendo por esta línea, Daniel Fuenzalida afirmó que «Yo ese día me fui a la gira de la Teletón, a Talca. La gente en Talca… muchos viudos y viudas de Me Late. De verdad que era impensado el cariño de la gente con el programa. Eso yo creo que nos mantiene tranquilos».

Por otro lado, afirmó que el término del programa fue injusto. «No fue esperada. Hay una cuestión que uno la puede entender. Los ciclos se acaban, las decisiones de los ejecutivos… son las decisiones. Uno acata, uno respeta. La forma no fue la adecuada. La forma fue un combo, un balde de agua fría, no solamente para nosotros. Cuando tú diriges un canal de televisión, también tienes que saber que hay un público de por medio».

«Esa noche del viernes no dormí. Me junté con el gerente general del canal el día sábado. Él había quedado en llamarme pero gentilmente me dijo juntémonos y me dice ‘sabes que estuvimos analizando la situación entre los tres ejecutivos. Te vamos a dar el favor del lunes'». Sin embargo, Daniel no accedió y se quedó con la decisión que se había tomado el viernes. «Fue no más» cerró.