Daniela Aránguiz se confiesa sobre su matrimonio: «Jorge es super influenciable»

En las últimas semanas, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia han estado en el centro de la noticia, a partir de que tras una serie de especulaciones, se confirmara que decidieron poner fin a su matrimonio luego de más de 16 años de relación.

Hasta el momento, la ex pareja se había mantenido más bien en silencio sobre su separación, con la influencer dando algunos detalles gracias a su llegada a Zona de Estrellas como panelista hace algunos días.

Pero este viernes, Daniela Aránguiz finalmente decidió confesarse en extenso durante su participación en ‘Podemos Hablar’, donde contó la firme de los motivos que la llevaron a poner fin a su matrimonio, que desde sus inicios se vio envuelto en polémicas.

Daniela Aránguiz se confiesa sobre su separación

«Yo siento que las mujeres terminan y viven el duelo dentro de la relación. Los hombres viven el duelo después que las mujeres toman la decisión. También siempre he dicho que los matrimonios duran hasta que las mujeres quieren…. o hasta que las mujeres dejan de aguantar», comenzó señalando en conversación con Jean Philippe Cretton.

Siguiendo por esta línea, Daniela Aránguiz aseguró que ella no tiene la culpa de su separación y aunque no lo dijo literalmente, se mandó una frase que dio indicios del motivo. «Yo creo que si un hombre mira para el lado, es porque él tiene problemas, no porque uno tenga una falencia».

Junto con esto, señaló que la terapia es fundamental en casos como este. «Yo pienso que ahí hay un problema más de inseguridad, un problema que se tiene que tratar. Una de las condiciones para tener una relación bonita conmigo, es hacer terapia…».

Por otro lado, Daniela Aránguiz se confesó sobre Jorge Valdivia, revelando que «Creo que Jorge es super influenciable y a mí todo nuestro matrimonio me costó muchos años sacarle muchos amigos y muchas cosas de encima y ya no tengo ganas».

«Sí es influenciable con algunas cosas y creo que yo ya cumplí una edad en que no quieres aguantar más. Pero sí lo sigo amando como hombre, como el papá de mis hijos… Dios sabe si más adelante vamos a tener otra oportunidad en nuestro matrimonio» cerró la ex chica Mekano.