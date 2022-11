«De otro mundo» Fran Undurraga deja la grande con fotitos en bikini

Más de 1.5 millones de seguidores tiene Fran Undurraga solo en su cuenta de Instagram, por lo mismo que la chiquilla no duda en estar subiendo registros en cada momento, en los que no solo cuenta su día a día, sino que luce ligera de ropa, dejando a varios sin palabras.

Pero esto no es todo, ya que la ex chica reality, también tiene un perfil en Unlok, plataforma de pago, en la que los usuarios que tengan una suscripción mensual, pueden acceder a su contenido más subido y que no se permite en otros sitios.

Es por esto que Fran Undurraga aprovecha de promocionar su cuenta a través de Instagram, compartiendo fotitos en las que deja casi nada a la imaginación. Tal como ocurrió en los últimos días, durante sus vacaciones por Tulum, desde donde compartió una serie de postales en bikini.

Resulta que la modelo ha estado disfrutando de unos días de descanso en el Caribe, desde donde ha publicado varias fotitos posando en distintos trajes de baño, con postales de todo tipo, acompañadas de mensajes invitando a seguirla en su perfil y distintas frases.

Solo piropos para Fran Undurraga

En cada una de los posteos, Fran Undurraga recibió sobre los 40 mil me gusta y cientos de comentarios de sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de piropos y halagos por lo regia que se ve y asegurarle que está mejor que nunca.

«Solida, magnética, un diluvio de belleza»; «Curvas por todos lados en esa foto»; «Simplemente bella»; «Que ojos más hermosos»; «Una escultura»; «Quien fuera Esa banca»; «Diosa»; «Me encantas mucho»; «Me encanta esta foto»; «Cada día más hermosa»; «De otro mundo y maravillosa»; «Cada vez más hermosa primor» y «Eres una muñequita adornando el paisaje» le dejaron.