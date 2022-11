«Se ponen a jalar frente mío y yo me arranco»: Marcianeke relata cómo ha sido dejar una conocida droga

Marcianeke sigue más vigente que nunca en cuanto sus lanzamientos musicales, ejemplo de ello fue su reciente lanzamiento, «Xocalo», al estilo RKT argentino. Sin embargo, eso no fue por lo que recientemente hizo noticia el artista urbano nacional.

El cantante chileno siempre ha sido vinculado con los excesos y las drogas, especialmente el tussi (también llamada cocaína rosa). Es por eso que la voz de «Dimelo Má» se cansó y aclaró a través de una transmisión su situación personal, en cuanto al consumo de estupefacientes.

¿Dejó el tussi y el alcohol?

«Para los que me están web… con el tussi, les quiero informar que lo dejé, llevo días. Es difícil, les digo al toque. Es difícil porque llevo años, años. No se puede dejar de un día para otro ese vicio», comenzó expresando el intérprete de «Qué Pasa?», según pudo rescatar un perfil de TikTok.

En esa misma línea, Marcianeke también detalló cómo ha sido el proceso de desintoxicación del conocido estupefaciente. «Empecé disminuyendo el consumo muchísimo y ahora llevo días, estoy a puro pitito», complementó el cantante urbano.

Sin embargo, la voz de «Los Malvekes» no se quedó solamente en lo anteriormente revelado. Marcianeke continuó hablando sobre cómo ha sido compartir con gente que sigue consumiendo la droga que él quiere dejar.

«Tengo que hacerme mierda fumando pitos cuando llegan amigos que no saben que estoy chantao’, se ponen a jalar frente mío y yo me arranco, y me fumo un pitito hasta quedar volao», añadió el artista nacional.

Junto con lo anterior, Marcianeke también manifestó que está en proceso de dejar el alcohol, con el fin de estar en mejores condiciones para ir de gira. «Quizás algunos no me creen, pero es la verdad», concluyó el cantante urbano en su red social, dejando bien clara su situación personal.